Los vergonzosos casos de médicos y enfermeras discriminados en el país

José Mojica

Efe registró el caso de una auxiliar de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Meintegral del Hospital Regional del Líbano. La profesional de la salud manifestó que, aunque esa población aún no registraba casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus, en un supermercado le prohibieron la entrada sólo por el hecho de ser enfermera.



Los casos de discriminación contra el personal de salud se han vuelto tan comunes que el presidente Iván Duque se refirió al tema. "Me parece absurda la discriminación, me parece absurdo, me parece inadmisible, me parece, además, que es torpe", manifestó Duque en una entrevista con la Radio Nacional. Duque también expresó que las personas que se atrevieran a discriminar al personal de salud no sólo merecían una sanción social, sino que también debía recibir una amonestación económica.