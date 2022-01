Un reciente estudio realizado por investigadores británicos de la Universidad de Cardiff, en Gales, señaló que el uso del tapabocas podría hacer más atractivas físicamente a algunas personas.



Incluso, el atractivo sería aún mayor para quienes usan los cubrebocas de tipo quirúrgico.

De acuerdo con lo mencionado por Michael Lewis, investigador de la institución, al medio británico ‘The Guardian’, la percepción de las personas habría cambiado completamente durante el último año de pandemia, pues en una investigación realizada antes de que llegara el covid-19, se evidenciaba que las personas creían que el uso de tapabocas restaba belleza.



“Queríamos probar si esto había cambiado desde que las cubiertas faciales se volvieron omnipresentes y entender si el tipo de máscara tenía algún efecto”, dijo Lewis al medio citado anteriormente.



Al parecer, el uso constante y obligatorio de este elemento de bioseguridad habría hecho que ya no se relacione con personas que tengan alguna “enfermedad o padecimiento”, como se evidenció en el pasado estudio.

Ahora, de acuerdo a la reciente investigación, el tapabocas quirúrgico está más enlazado con el personal médico, lo que transmite tranquilidad y seguridad entre la comunidad.



“Los resultados van en contra de la investigación previa a la pandemia en la que se pensaba que las máscaras hacían que la gente pensara en la enfermedad y que se debía evitar a la persona”, explicó el psicólogo a ‘The Guardian’.



Además, para explicar el hecho, comentó: “Esto puede deberse a que estamos acostumbrados a que los trabajadores de la salud usen máscaras azules y ahora las asociamos con personas en profesiones asistenciales o médicas. En un momento en que nos sentimos vulnerables, puede que nos tranquilice el uso de mascarillas médicas y, por lo tanto, nos sintamos más positivos hacia el usuario”.

¿Cómo se realizó el estudio?

Para determinar qué tanto habría cambiado la percepción del uso del tapabocas en la población desde que inició la pandemia, los investigadores le pidieron a 43 mujeres que analizaran los rostros en imágenes de hombres sin tapabocas y los compararan con quienes usaban cubrebocas quirúrgico, de tela, o sostenían un libro que tapaba su nariz y boca.

Para determinar qué tan atractivos eran, se le pidió a las voluntarias que calificaran a los sujetos de las fotografías en una escala del uno al diez.



Este método arrojó como resultado que los más atractivos eran aquellos hombres que llevaban tapabocas quirúrgico, le seguían los que usaban mascarilla de tela, y en último lugar se ubicaron los que no llevaban ningún cubrebocas y los que se cubrieron el rostro con un libro.



Esta investigación se realizó también con voluntarios masculinos que calificaron imágenes de mujeres, y de acuerdo al investigador Lewis, los resultados fueron similares.



Cabe resaltar que no se tuvo en cuenta la orientación sexual de ninguna persona que participó como voluntaria.



¿Por qué cambió la percepción?

Al parecer, el uso constante de los tapabocas y la crisis del covid-19 influyó en la psicología de las personas, haciendo que dejaran de relacionar estos elementos con personas que tenían enfermedades graves.



“Cuando vemos a alguien con mascarilla ya no pensamos 'esa persona tiene una enfermedad, necesito alejarme' (...). Esto se relaciona con la psicología evolutiva y por qué seleccionamos a los socios que hacemos. La enfermedad y la evidencia de la enfermedad pueden desempeñar un papel importante en la selección de pareja; anteriormente, cualquier señal de enfermedad sería un gran desvío”, explicó el psicólogo en el medio citado.



A su vez, otra razón por la que el tapabocas haría más atractivas a las personas es porque al tener la nariz y labios cubiertos, la atención de quien nos mira está centrada en los ojos, generando un mayor impacto a la hora de comunicarnos.



Además, al no poder observar una parte del rostro de alguien más, se crearía mayor expectativa sobre su belleza, ya que el cerebro tiende a completar los espacios que no puede ver.

Tapaboca quirúrgico. Foto: iStock

