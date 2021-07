¿Los Simpson predijeron el viaje al espacio de Richard Branson?

Parece que nada se le escapara a la familia de Springfield, cada vez que ocurre un hecho notable en el mundo salen a relucir las referencias en las que esta comedia animada podría haberse adelantado a los hechos. En esta ocasión el protagonista de la premonición sería el británico Richard Branson, que el domingo pasado hizo realidad su sueño de ir al espacio a bordo de una de las naves de Virgin Galactic, su compañía.



La prueba de esto la compartió a través de su cuenta de Twitter la empresa Virgin Atlantic, que hace parte también de Virgin Group, conglomerado multinacional fundado por el magnate británico.



Se trata de una imagen de un capítulo de Los Simpson en la que se puede ver a un personaje muy parecido a Branson flotando en un cohete espacial con ventanas similares a las de la nave en la que viajó para probar la experiencia de turismo espacial que quiere impulsar.



The Simpsons predicted it… 👏 — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

Acompañada del mensaje "Los Simpsons lo predijeron...", la imagen, que hace parte del capítulo ‘The Burn and The Bees’, de la temporada 20, compara a un astronauta, que aparece disfrutando de la gravedad cero en un transbordador espacial, con Branson en su viaje. el parecido físico no puede pasarse por alto.



Este momento convirtió al Branson de carne y hueso en el primero de los nuevos pioneros del turismo espacial en probar sus propias naves, superando a Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk, de SpaceX.



Aunque no se sabe si el personaje de la imagen en cuestión tuvo a Branson como su punto de inspiración, el multimillonario sí ha aparecido en este programa de televisión como invitado en episodios como ‘Loan-a Lisa’, ‘The War of Art’ y ‘The Princess Guide'.

