Los satélites para Colombia son un asunto estratégico / Opinión

En su artículo ‘El satélite, un juguete caro’, el exvicepresidente Germán Vargas argumentó que “no podían invertirse 350 millones de dólares en un satélite cuya función exclusiva era proveernos imágenes por las que anualmente pagábamos, en ese entonces –y seguimos pagando hoy– un poco menos de 2 millones de dólares”.

Pero no mencionó que los 350 millones de dólares corresponden a una de las ofertas que satisfacían las necesidades del país en 2013-2014 y que variaban desde 90 millones hasta 600 millones de dólares.



Cierto, las imágenes que se adquieren no exceden los 2 millones de dólares anuales. Aún más, se usan muchas imágenes gratuitas de la Nasa y el USGS.



Eso no quiere decir que se obtengan todas las imágenes que Colombia necesita con la calidad, con la resolución y oportunidad requeridas. No se adquieren más simplemente porque ese es el presupuesto disponible. Pero las necesidades crecen día a día.



¿Omisión intencional o desconocimiento? Grave que, como vicepresidente, no profundizara en un asunto tan importante para el país, algo que tampoco hizo en su artículo.



Satélites propios en órbitas optimizadas para Colombia permitirían disponer permanentemente, y con todos los requisitos técnicos, de imágenes fundamentales para gestión de riesgos, vigilancia de recursos, agricultura, navegación marítima y aérea, planeación territorial, seguridad y soberanía, etc., que se podrían proveer gratuitamente a universidades y centros de investigación, y que también se pueden vender, generando retorno de la inversión.



La miniaturización y economías de escala en manufactura satelital permitirían contar con una constelación para telecomunicaciones y observación de la Tierra por 100-150 millones de dólares.



Pero el asunto es más que económico. Colombia es vasta y compleja. Con 2’070.408 kilómetros cuadrados de selvas, desiertos, llanuras, cordilleras, costas, mares, donde ocurren incontables sucesos, ¿cómo cubrir y conocer todo eso con imágenes que pueden tener 6 o más meses de tomadas?



El aprovechamiento en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo industrial puede traer tecnología de punta, como la espacial.



Una negociación inteligente debería permitirle al país ofrecer hardware y software a la enorme economía espacial mundial (348.000 a 380.000 millones de dólares anuales), a la cual actualmente Colombia compra 282 millones, pero no tiene nada que ofrecerle ni nada que vender.



Aunque respecto a Latinoamérica Colombia está muy atrasada, ya inició su desarrollo satelital mediante el FACSat 1, un cubesat que la FAC opera desde noviembre de 2018 con miras a ser el primero de un sistema de mayores capacidades. Esto debería convertirse en un proyecto de Estado.



El ciberespacio y espacio exterior estrechamente interrelacionados definirán el futuro de la humanidad; por eso, el desarrollo espacial no es solamente un ‘negocio’, como plantea Vargas, es una decisión estratégica para el futuro del país.





RAÚL E. GUTIÉRREZ

Coronel (RA)-Magíster en Administración Aeroespacial