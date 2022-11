Hace aproximadamente 66 millones de años un asteroide impactó contra la Tierra. El Chicxulub cayó en la península de Yucatán, en México, y más del 70 por ciento de animales, incluyendo los dinosaurios no avíanos, los pterosaurios y los ammonites, se extinguieron, según reportes de la Universidad de Upsala en Suecia.

Aunque muchos siempre creyeron que fue un meteorito lo que impactó con la Tierra e hizo desaparecer a los dinosaurios, lo cierto es que se trató de un asteroide, que no son lo mismo. ¿En qué se diferencian?



¿Diferencia entre asteroide o meteorito?

La NASA explica que un asteroide es un objeto rocoso de un tamaño menor al de un planeta, el cual orbita alrededor del Sol, mientras que un meteorito es un fragmento del choque de un asteroide, que llega en forma de roca a la Tierra. Dicho esto, el meteorito es mucho más pequeño que el asteroide, por lo que se diferencian el uno del otro.

Los asteroides más grandes pueden llegar a medir unos 900 kilómetros de diámetro Foto: iStock

Teniendo clara la diferencia, ¿cuántos meteoritos han caído en la Tierra? Según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Manchester y del Imperial College publicado en ‘Geology’, el número de meteoritos que han impactado en la Tierra ronda los 17.000 al año.



¿Por qué no han destruido la Tierra? La Nasa explica que no han sido del tamaño suficiente para que puedan causar una extinción de la humanidad. No obstante, diariamente se estudian todos los meteoritos y asteroides que se desplazan por el espacio, para tener un control de tiempo y evitar posibles tragedias por el choque de otro de estos elementos.



Meteoritos en Colombia, ¿cuántos han caído?

Los registros oficiales de la Sociedad Internacional para Meteoritos y de Ciencia Planetaria informaron que en el país han impactado al menos tres meteoritos: el primero fue en 1810 en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), el siguiente se presentó en el desierto de la Tatacoa (Huila), en el año 2006, y luego otro en Cali (Valle del Cauca) en el 2007.

Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)

Un sábado santo de 1810, Cecilia Corredor encontró un meteorito en las cercanías de la ciudad en la colina de Tocavita, según reportes de la Sociedad Internacional para Meteoritos.



El elemento fue trasladado al centro urbano de Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo, durante la presidencia de Rafael Reyes Prieto, el meteorito fue llevado a la capital y se dividió en dos piezas, la primera se colocó en el Museo Nacional de Colombia y la segunda se dejó en museos extranjeros, según la página principal del Aerolito de Santa Rosa de Viterbo.



El museo Nacional de Colombia se instaura en 1823, y su primer adquisición corresponde al meteorito encontrado en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.

Fragmento de meteorito, encontrado por estudiantes de la Universidad Nacional en un salida de campo. #MuseosPerdidos pic.twitter.com/qSJh7Ck45O — Laura Calderón (@LauraCalderon56) September 5, 2018

No obstante, la segunda pieza se dividió en más fragmentos que, actualmente, están resguardados en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de La Salle, según muestra el artículo ‘200 años de la caída de los Meteoritos de Santa Rosa de Viterbo’.

Cali (Valle del Cauca)

El 6 de julio de 2007, los habitantes del centro del Valle aseguraron haber visto una bola de fuego en el cielo. Aunque al principio no supieron de qué se trataba, medios de comunicación reportaron que un meteorito causó impacto entre cerca de 500.000 vallecaucanos, según un artículo de ‘El País’.

Los habitantes del Valle del Cauca quedaron anonadados luego de escuchar un fuerte estruendo y ver una luz en el cielo. Foto: iStock

Pasadas las cuatro de la tarde, en el cielo del Valle del Cauca se vio un fuerte estallido que perturbó los oídos de varios habitantes que, anonadados, se preguntaban de qué se trataba ese destello de luces.



Integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Cali, Antares, aseguraron que las pruebas recopiladas apuntaron a que se trató de un meteorito que se había precipitado en la Tierra.



Por el impacto, el meteorito terminó en varias partes: la primera fue encontrada el 9 de julio en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali. La segunda fue hallada el 10 de julio en una vivienda ubicada en el barrio Antonio Nariño y el tercero fue el 13 de julio cerca de los lugares en los que fueron encontrados los otros dos bólidos, comentó el cazador de meteoritos, Mike Farmer, en una de sus crónicas.

Desierto de la Tatacoa, (Huila)

De este hecho no se tiene mucha información, pero fue en 2006 cuando un meteorito impactó en el Desierto de la Tatacoa, Huila. Un fuerte estruendo sacudió a los habitantes que, al principio, aseguraron que se trataba de enfrentamientos entre bandas criminales.

Los habitantes creyeron que se trataba de un temblor porque el suelo vibró duro, pero se trató del impacto de un meteorito en una zona campestre. Foto: istock

Sin embargo, oficiales locales afirmaron que el orden público se encontraba en completa calma y no se habían reportado ningún tipo de enfrentamientos. Luego, varios residentes comenzaron a llamar a diferentes medios de comunicación y afirmaron que el fuerte ruido venía del cielo, aseguró ‘Caracol Radio’ en ese año.



El meteorito se desintegró en el aire y fueron pocos los fragmentos que cayeron en la Tierra. El meteoro fue estudiado en la Universidad Nacional de Colombia y se dio como resultado que se trató de un meteorito metálico, más pequeño que la palma de una mano, confirmaron expertos de dicha entidad educativa.

Karol Tatiana Rodríguez Soracá

Tendencias EL TIEMPO