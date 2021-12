Cientos de hallazgos y descubrimientos arqueológicos se dieron este año alrededor del planeta. Estudios de gran importancia para determinar los avances y la historia de la humanidad.



Destacamos cinco que por su magnitud e importancia, y por las reseñas publicadas en destacadas revistas científicas, ocupan los primeros lugares en el historial del 2021.



Los neandertales cambiaron ecosistemas hace 125.000 años

Restos fósiles de unos 130.000 años hallados en el yacimiento de Nesher Ramla. Foto: Universidad de Tel Aviv/EFE

Los neandertales, cazadores-recolectores, usaron el fuego para mantener el paisaje abierto llegando a alterar ecosistemas hace tanto como 125.000 años.



El hallazgo fue publicado en Science Advances por un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Leiden.



"Los arqueólogos han estado preguntando durante mucho tiempo sobre el carácter y la profundidad temporal de la intervención humana en los ecosistemas de nuestro planeta. Cada vez vemos más señales muy tempranas y generalmente débiles de esto", dice Wil Roebroeks, profesor de Arqueología en la Universidad de Leiden.



Estos signos demostraron ser mucho más fuertes en la investigación en una cantera de lignito cerca de Halle en Alemania. La investigación arqueológica se ha llevado a cabo en esta cantera, Neumark-Nord, en las últimas décadas, y junto con una gran cantidad de datos sobre el medio ambiente temprano, se han encontrado abundantes rastros de actividades neandertales. "Entre otras cosas, hallamos los restos de cientos de animales sacrificados, rodeados de numerosas herramientas de piedra y una gran cantidad de restos de carbón".

Los rastros se encontraron en lo que hace 125.000 años era una zona de bosque donde vivían no solo presas como caballos, ciervos y ganado, sino también elefantes, leones y hienas. Este bosque caducifolio mixto se extendía desde los Países Bajos hasta Polonia. En varios lugares de la zona había lagos, y en los bordes de algunos de estos se han encontrado rastros de neandertales, explica Roebroeks. En el momento en que estos neandertales aparecieron allí, el bosque cerrado dio paso a grandes espacios abiertos, en parte debido a los incendios.

Un carro ceremonial emerge entre las ruinas de Pompeya

Carro ceremonial romano excavado en Pompeya. Foto: PARQUE ARQUEOLÓGICO DE POMPEYA

Un gran carro ceremonial de cuatro ruedas surgió casi intacto en la excavación de la villa suburbana de Civita Giuliana, más allá de las murallas al norte de la antigua ciudad de Pompeya.



El artefacto fue descubierto junto con sus componentes de hierro, hermosas decoraciones de bronce y estaño, restos de madera mineralizada y huellas de materiales orgánicos (desde las cuerdas hasta los restos de decoración floral).



El carro estaba en el pórtico frente al establo donde, en 2018, ya se habían encontrado los restos de tres équidos, incluido un caballo aún en su arnés. Pompeya quedó sepultada por ceniza tras la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

Según un comunicado del Parque Arqueológico de Pompeya, este es un descubrimiento excepcional, no solo porque agrega un elemento adicional a la historia de esta vivienda y la historia de los últimos momentos en la vida de quienes vivieron en ella, así como de manera más general a nuestra comprensión del mundo antiguo, pero sobre todo porque representa un hallazgo único, que hasta ahora no tiene paralelo en Italia, en un excelente estado de conservación.



Desde el principio, la excavación de la sala donde se encontró el carro reveló su carácter excepcional: el espacio en cuestión es en realidad un pórtico de doble nivel que se abre a un patio descubierto, y que presenta el techo de madera carbonizada con su red de vigas, conservadas en su totalidad.

Egipto descubre una buscada ciudad perdida bajo el desierto

Amenhotep I permanece oculto bajo su arreglo funerario. Foto: Efe

Arqueólogos egipcios han descubierto una gran ciudad de hace 3.500 años perdida bajo las arenas del desierto cerca de Luxor, que data del periodo del faraón Amenhotep I.



"Muchas misiones extranjeras buscaron esta ciudad y nunca la encontraron. Comenzamos nuestro trabajo buscando el templo mortuorio de Tutankamón porque los templos de Horemheb y Ay se encontraron en esta área", dijo Zahi Hawass, jefe de el equipo descubridor, en un comunicado difundido por el Ministerio de Antigüedades en su cuenta de Facebook.

La expedición egipcia se sorprendió al descubrir la ciudad más grande jamás encontrada en Egipto. Fundada por uno de los más grandes gobernantes de Egipto, el rey Amenhotep III, el noveno rey de la XVIII dinastía que gobernó Egipto desde 1391 hasta 1353 a. C., esta ciudad estuvo activa durante la corregencia con su hijo, el famoso Amenhotep IV/Akenaton. Fue el asentamiento administrativo e industrial más grande de la era del imperio egipcio en la orilla occidental de Luxor.



"Las calles de la ciudad están flanqueadas por casas, algunas de sus murallas tienen hasta 3 metros de altura", continuó Hawass, "podemos revelar que la ciudad se extiende hacia el oeste, hasta la famosa Deir el-Medina".

Betsy Brian, profesora de Egiptología de la Universidad John Hopkins en Baltimore, dijo: "El descubrimiento de esta ciudad perdida es el segundo descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón".

Humanos se asentaron en las Islas Feroe, siglos antes que los vikingos

Islas Feroé, en Islandia. Foto: IStock

Un grupo humano no identificado se asentó en las Islas Feroe alrededor del 500 d. C., unos 350 años antes que los vikingos, que hasta hace poco se consideraban los primeros pobladores de la zona.



Es posible que los colonos fueran celtas que cruzaron mares agitados e inexplorados desde lo que hoy es Escocia o Irlanda, según publican investigadores en la revista Communications Earth & Environment que analizaron sedimientos de un lago en estas islas.



Las Islas Feroe son un pequeño y accidentado archipiélago situado a medio camino entre Noruega e Islandia, a unas 300 kilómetros al noroeste de Escocia y no hay pruebas de que los indígenas hayan vivido allí, lo que la convierte en una de las pocas tierras del planeta que permanecieron deshabitadas hasta tiempos históricos.



Las excavaciones arqueológicas realizadas en el pasado indican que los vikingos llegaron por primera vez alrededor del año 850 d. C., poco después de que desarrollaran la tecnología de la navegación de larga distancia. El asentamiento pudo haber sido un trampolín para la colonización vikinga de Islandia en 874, y su efímera colonización de Groenlandia, alrededor de 980.

Machu Picchu se levantó décadas antes de lo pensado

Machu Picchu estuvo en uso desde aproximadamente el 1420 d. C. hasta el 1530 d. C., terminando alrededor de la época de la conquista española. Foto: 123rf

Machu Picchu, la famosa ciudadela inca del siglo XV en el sur de Perú, es hasta varias décadas más antiguo de lo que se pensaba, según un nuevo estudio dirigido por el arqueólogo de Yale Richard Burger.



Burger e investigadores de varias instituciones estadounidenses utilizaron espectrometría de masas con acelerador (AMS), una forma avanzada de datación por radiocarbono, para fechar restos humanos recuperados a principios del siglo XX en el complejo monumental y antigua finca del emperador Inca Pachacuti, ubicado en la cara oriental de las montañas de los Andes.



Sus hallazgos, publicados en la revista Antiquity, revelan que Machu Picchu estuvo en uso desde aproximadamente el 1420 d. C. hasta el 1530 d. C., terminando alrededor de la época de la conquista española, lo que hace que el sitio sea al menos 20 años más antiguo de lo que sugiere el registro histórico aceptado y plantea preguntas sobre nuestra comprensión de la cronología Inca.



Fuentes históricas que datan de la invasión española del Imperio Inca indican que Pachacuti tomó el poder en 1438 d. C. y posteriormente conquistó el valle bajo de Urubamba, donde se encuentra Machu Picchu. Con base en esos registros, los eruditos han estimado que el sitio fue construido después de 1440 d. C., y quizás hasta en 1450 d. C., dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Pachacuti someter la región y construir el palacio de piedra.

