Los huracanes resisten más al tocar tierra por el calentamiento global

El cambio climático está provocando que los huracanes que tocan tierra se mantengan más fuertes durante más tiempo, a pesar de perder el combustible que reciben del mar.



(Le puede interesar: Todo listo para el primer vuelo comercial a la Estación Espacial)



Los investigadores han demostrado que los huracanes que se desarrollan sobre océanos más cálidos transportan más humedad y, por lo tanto, se mantienen más fuertes durante más tiempo después de tocar tierra.

Esto significa que en el futuro, a medida que el mundo continúa calentándose, es más probable que los huracanes lleguen a comunidades más tierra adentro y sean más destructivos.



"Las implicaciones son muy importantes, especialmente cuando se consideran las políticas que se implementan para hacer frente al calentamiento global", añade en un comunicado el profesor Pinaki Chakraborty, autor principal del estudio y director de la Unidad de Mecánica de Fluidos en la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST), en Japón.



(Vea también: Rayos cósmicos para radiografiar volcanes)



"Sabemos que las zonas costeras deben prepararse para huracanes más intensos, pero las comunidades del interior, que pueden no tener los conocimientos o la infraestructura para hacer frente a vientos o lluvias tan intensos, también deben estar preparadas", advierte este investigador, cuyo estudio se publica en Nature.



Muchos estudios han demostrado que el cambio climático puede intensificar los huracanes, conocidos como ciclones o tifones en otras regiones del mundo, sobre el océano abierto. Pero este es el primer estudio que establece un vínculo claro entre un clima cálido y el subconjunto más pequeño de huracanes que han tocado tierra.



Los científicos analizaron los huracanes del Atlántico norte que tocaron tierra durante el último medio siglo. Descubrieron que durante el transcurso del primer día después de tocar tierra, los huracanes se debilitaron casi dos veces más lentamente ahora que hace 50 años.



(Además: 50.000 monedas digitalizadas para desentrañar el origen del dinero)



"Cuando trazamos los datos, pudimos ver claramente que la cantidad de tiempo que tardaba un huracán en debilitarse aumentaba con los años. Pero no era una línea recta sino ondulada, y descubrimos que estos altibajos coincidían con los mismos altibajos observados en la temperatura de la superficie del mar", explica Lin Li, primer autor y estudiante de doctorado en la Unidad de Mecánica de Fluidos de OIST.



Los científicos probaron el vínculo entre la temperatura de la superficie del mar más cálida y el debilitamiento más lento de la llegada a tierra mediante la creación de simulaciones por computadora de cuatro huracanes diferentes y el establecimiento de diferentes temperaturas para la superficie del mar.



Una vez que cada huracán virtual alcanzó una fuerza de categoría 4, los científicos simularon tocar tierra cortando el suministro de humedad desde abajo.

Tocar tierra es equivalente a detener el suministro de combustible al motor de un automóvil. Sin combustible, el automóvil desacelerará, y sin su fuente de humedad, el huracán se descompondrá FACEBOOK

TWITTER



"Los huracanes son motores térmicos, al igual que los motores de los automóviles. En los motores de los automóviles, el combustible se quema y esa energía térmica se convierte en trabajo mecánico -explica-. Para los huracanes, la humedad absorbida de la superficie del océano es el 'combustible' que intensifica y sostiene el poder destructivo de un huracán, con la energía térmica de la humedad convertida en vientos poderosos".



(En otras noticias: La ESA y la Nasa planean traer a la Tierra muestras del suelo de Marte)



"Tocar tierra es equivalente a detener el suministro de combustible al motor de un automóvil -añade-. Sin combustible, el automóvil desacelerará, y sin su fuente de humedad, el huracán se descompondrá".



Los investigadores encontraron que, aunque cada huracán simulado tocó tierra con la misma intensidad, los que se desarrollaron sobre aguas más cálidas tardaron más en debilitarse.



"Estas simulaciones demostraron lo que había sugerido nuestro análisis de huracanes pasados: los océanos más cálidos tienen un impacto significativo en la tasa de desintegración de los huracanes, incluso cuando se corta su conexión con la superficie del océano. La pregunta es: ¿por qué?", señala el profesor Chakraborty.



Usando simulaciones adicionales, los científicos encontraron que la "humedad almacenada" era el eslabón perdido. En este sentido, explican que cuando los huracanes tocan tierra, aunque ya no pueden acceder al suministro de humedad del océano, todavía llevan una reserva de humedad que se agota lentamente.



Cuando los científicos crearon huracanes virtuales que carecían de esta humedad almacenada después de tocar tierra, encontraron que la temperatura de la superficie del mar ya no tenía ningún impacto en la tasa de descomposición.



"Esto muestra que la humedad almacenada es el factor clave que le da a cada huracán en la simulación su propia identidad única -señala Li-. Los huracanes que se desarrollan sobre océanos más cálidos pueden absorber y almacenar más humedad, lo que los mantiene por más tiempo y evita que se debiliten tan rápido".



El mayor nivel de humedad almacenada también hace que los huracanes sean "más húmedos", un resultado que ya se siente ya que los huracanes recientes han desatado volúmenes devastadores de lluvia en las comunidades costeras e interiores.



Esta investigación destaca la importancia de que los modelos climáticos consideren cuidadosamente la humedad almacenada al predecir el impacto de los océanos más cálidos en los huracanes.



El estudio también señala problemas con los modelos teóricos simples ampliamente utilizados para comprender cómo decaen los huracanes. "Los modelos actuales de desintegración de huracanes no consideran la humedad, solo ven a los huracanes que han tocado tierra como un vórtice seco que se frota contra la tierra y se ralentiza por la fricción. Nuestro trabajo muestra que estos modelos están incompletos, por lo que esta clara firma del cambio climático no se captó previamente", señala Li.



Los investigadores ahora planean estudiar los datos de huracanes de otras regiones del mundo para determinar si el impacto de un clima cálido en la desintegración de los huracanes está ocurriendo en todo el mundo.



El profesor Chakraborty concluye: "En general, las implicaciones de este trabajo son crudas. Si no frenamos el calentamiento global, los huracanes que toquen tierra seguirán debilitándose más lentamente. Su destrucción ya no se limitará a las zonas costeras, lo que provocará niveles más altos de daños y costando más vidas".



EUROPA PRESS