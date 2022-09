Investigadores del Instituto contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona, liderados por el Doctor Manel Esteller, acaban de descubrir que las personas muy parecidas entre sí, pero que no son familia, comparten características en los genes que forman sus rasgos faciales.

También que todos tenemos un doble en el mundo y que es muy posible que compartamos no solo los rasgos faciales, sino también gustos, rasgos, carácter comportamientos y hasta adicciones.

En la investigación “fue curioso comprobar que el parecido entre las parejas de dobles no solo se ceñía a los rasgos faciales, sino que, además de afectar a otras propiedades físicas (altura y peso), también se extendía a ciertos rasgos del carácter y de comportamiento”, dijo el Dr. Esteller en una conferencia de prensa en línea o webinar.

En el estudio participaron 32 parejas que se localizaron a partir de un proyecto internacional realizado por el fotógrafo canadiense François Brunelle, que ha fotografiado a unas 250 parejas de dobles por el mundo durante casi 25 años y que expuso parte de ellas en el FotoMuseo de Bogotá en 2014.

“Gracias a ese proyecto pude obtener el retrato de 24 parejas de colombianos parecidos. El proyecto se llamó ‘El otro soy yo’ y fue producido bajo la dirección de Gloria Inés Cortés, exdirectora de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP)”, reveló Brunelle a EL TIEMPO.

El FotoMuseo, que existe en Bogotá desde hace casi 25 años, es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo divulgar, en varios sectores públicos de la capital, el trabajo de los grandes fotógrafos nacionales como internacionales.

Del trabajo fotográfico de Brunelle sobre dobles resultaron también “las parejas que participaron en el estudio” del Instituto catalán Josep Carreras, según reveló a este diario Ainoa Olmo, de la Unidad de Comunicación de la entidad.

Desde el punto de vista biológico, la investigación presidida por Esteller explicaría la aparición de dobles en varios lugares del planeta y, además, “podría ayudar a la identificación de personas a partir del material genético”, lo que sería de gran interés para la medicina legal y forense, de acuerdo con el Instituto en su plataforma.

Gracias a este descubrimiento, también se podría reconstruir el rostro de una persona a partir de su material genético o anticipar de forma temprana, por los rasgos faciales, algún tipo de enfermedad hereditaria como la diabetes, agregó Esteller en la conferencia.

En su opinión, si los genes de dos personas son lo suficientemente similares como para que se parezcan entre sí, también podrían ser susceptibles a que padezcan de cierto tipo de enfermedades. La investigación es también importante porque abrirá una serie de nuevos estudios. “Es como un niño recién nacido, que crece”, añadió el científico.

El estudio

Las 32 parejas que participaron en la investigación, además de someterse a pruebas de ADN, también llenaron formularios sobre sus estilos de vida. El estudio empleó un software de reconocimiento facial para medir las similitudes entre sus rostros y analizó el perfil epigenético (mecanismo de regulación del genoma) y la composición de microbios (microbioma) de los implicados, según la revista científica norteamericana Cell Reports, especializada en todos los campos de la ciencia.

Las 16 parejas cuyo parecido era sobresaliente presentaron puntuaciones globales similares a las de los gemelos idénticos que habían sido analizados con el mismo método. Tras comparar su ADN, los investigadores encontraron que compartían una cantidad significativamente mayor de genes que las otras 16 parejas participantes, que no eran tan idénticas entre sí.

Las personas que se parecen realmente es “porque comparten partes importantes del genoma, o de la secuencia de ADN”, es decir, que tienen más genes en común y eso “nunca se había demostrado”, afirmó Esteller. Los investigadores recordaron que el ADN no cuenta toda la historia de un individuo. Lo vivido por nosotros y nuestros antepasados activan o desactivan los genes y eso se conoce como epigenomas.

Estos, junto con el microbioma o el conjunto de poblaciones grandes y diversas de bacterias, virus y hongos que están en la superficie de un cuerpo humano, también están influenciados por nuestro entorno.

Lo que Esteller y su equipo descubrieron fue que, aunque los genomas de los dobles son similares, sus epigenomas y microbiomas no lo son. En ese sentido, la genética los une, pero esos dos elementos los separan. Eso significaría que las apariencias similares de las parejas tienen más que ver con su ADN que con los entornos en los que crecieron y que la similitud entre ellas es más una cuestión de suerte, según expertos.

Los comienzos

El estudio en este campo “empezó hace años cuando demostramos que los gemelos que tienen el mismo ADN también presentan diferencias. Ahora, lo que hicimos fue ver la otra cara de la moneda y estudiamos a las personas que son muy parecidas físicamente, pero que no las une ningún tipo de parentesco”, explicó Esteller.

Resaltó que aunque la aparición de “dobles” de una persona, como si fueran fotocopias, ha sido motivo de atención en las artes y la cultura popular, este tema “nunca había sido abordado desde el punto de vista científico”.

Garrett Levenbrook y Roniel Tessler fueron retratados por Brunelle en 2013 en Nueva York. Foto: Fotos: Proyecto I’M NOT A LOOK-ALIKE! del fotógrafo François Brunelle.

“Lo que hemos hecho ha sido recopilar el mismo material biológico de estos individuos extremadamente parecidos entre sí y también llamados look-alike en inglés o doppelgänger en alemán, para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud”, afirmó.

Esteller sugirió también que la evolución del estudio realizado podría ayudar en el futuro a la ciencia forense al proporcionar, con solo las muestras del ADN, una visión de los rostros de los sospechosos de delitos. Por su parte, Daphne Martschenko, investigadora postdoctoral del Centro de Ética Biomédica de Stanford que no participó de la pesquisa, instó a ser cautelosos al aplicar las conclusiones del estudio de Esteller en la ciencia forense.

“Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo los algoritmos faciales existentes se han utilizado para reforzar los prejuicios raciales en temas como la vivienda y la contratación laboral y la elaboración de perfiles criminales”, dijo Martschenko al periódico The New York Times, y destacó que la investigación “plantea muchas consideraciones éticas importantes”.

El primer doble

El proyecto fotográfico de Brunelle nació cuando “un día me vi en la televisión, bañándome y haciendo todo tipo de cosas raras. No era yo, por supuesto, sino un personaje de televisión llamado Mister Bean” o el conocido actor inglés Rowan Atkinson (1955), dice Brunelle a EL TIEMPO.

Admite que entró en shock cuando vio al personaje al personaje y después “tuve la idea de encontrar parecidos, juntarlos y fotografiarlos, con la esperanza de obtener una foto con muchas emociones”.

El objetivo de su proyecto, por lo tanto, fue otro diferente al de la ciencia: “simplemente quise hacer fotos espectaculares, observar de cerca el fenómeno y compartir mi visión con la mayor cantidad de personas posibles”, dice. En su búsqueda de dobles conoció personajes sorprendentes. La historia más extraña fue la de dos mujeres nacidas en el mismo día en dos ciudades canadienses diferentes que se encontraron por casualidad en Montreal.

Las dos “se habían mudado a esa ciudad, estudiaban danza, vivían en el mismo edificio y tenían en sus cuerpos tatuajes escritos en chino, que se habían hecho en el mismo lugar”, cuenta.

Brunelle no ha fotografiado personas famosas porque su proyecto no se trata de eso, “sino de personas comunes”. Pero no excluye tampoco a las celebridades si se presenta la oportunidad.

En resumen, los resultados de la investigación realizada sobre dobles humanos permitieron “descubrir que comparten variaciones similares de su ADN, particularmente en relación con los genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente”, según afirma en su plataforma el Instituto catalán.

Y pronostica que los avances de las comunicaciones que interconectan a una población global de unos 7.900 millones de personas harán cada vez más probable que se produzcan y conozcan a un mayor número de repeticiones humanas por el mundo.

GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO