Fósiles que se parecían a los de T. Rex podrían ser de otra especie de dinosaurio

Los dinosaurios han fascinado a la humanidad desde que se empezó a encontrar fósiles de estos animales. Hasta el momento, no se conoce mucho sobre ellos, pues los esqueletos descubiertos no suelen estar completos, al igual que su apariencia y modo de comunicación se han vuelto todo un misterio.

Esto se comprueba con una reciente publicación en la revista ‘Fossil Studies’ en la que se expone que Nick Longrich, del Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath (Reino Unido), y Evan Saitta, de la Universidad de Chicago (EE.UU.), volvieron a estudiar unos huesos que se creía eran de un Tyrannosaurus rex joven.



De acuerdo con la información brindada en el boletín, ambos científicos decidieron analizar detenidamente esqueletos de Nanotyrannus y compararlos con un reciente hallazgo de un posible T. Rex joven.

Científicos analizan supuesto fósil de T, Rex joven

Los T. Rex tenían un promedio de 9 metros y casi 8.000 kilogramos. Foto: iStock

Los Nanotyrannus fueron descubiertos por primera vez en Montana, Estados Unidos, en 1942, estos pertenecían a los dinosaurios terópodos tiranosáuridos que vivieron en Norteamérica y Asia.



Longrich y Saitta midieron los anillos de crecimiento de los huesos y determinaron que eran más compactos y estrechos hacia el exterior, es decir, que el crecimiento se estaba ralentizando, por lo que no era un ejemplar joven.

El modelo establecido para los Nanotyrannus es que llegaban a los cinco metros de envergadura y un peso de entre 900 a 1.500 kilogramos. Por parte de los T. Rex tenían un promedio de 9 metros y casi 8.000 kilogramos.



Nick Longrich dijo en ‘Fossil Studies’: “Cuando vi estos resultados, me quedé impresionado. No esperaba que fuera tan concluyente. Si se tratase de T. Rex juveniles deberían estar creciendo como locos, engordando cientos de kilos al año, pero no es lo que vemos. Intentamos modelar los datos de muchas maneras diferentes y seguimos obteniendo tasas de crecimiento bajas”.

“Si nos fijamos en los juveniles de otros tiranosaurios, muestran muchas de las características distintivas de los adultos. Un Tarbosaurus muy joven, pariente cercano de T. Rex, muestra características distintivas de los adultos”, y agregó: “El T. rex dependía del tamaño y la fuerza, pero este animal dependía de la velocidad”.



En la misma publicación, se destacó que se podría estar subestimando la diversidad de los dinosaurios por causa de los fósiles incompletos que se hallan.



Un embrión de dinosaurio, perfectamente fosilizado, estaba por salir de su cascarón

