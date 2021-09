Los extraños objetos que aparecieron en el estómago de un caimán

Una punta de proyectil que hizo parte de una herramienta de caza y otro objeto, similar a un gancho de pesca, fueron los artefactos que Shane Smith, dueño de Red Antler Processing en Yazoo City, Mississippi, encontró en el estómago de un caimán.



El animal de 4,5 metros de largo, fue llevado a su establecimiento para procesar su carne y su piel.

Los objetos encontrados hacen parte de los que utilizaban los nativos americanos, según se ha podido establecer.



Al abrir al caimán, Smith se dijo: "No puede ser. No hay manera de que esto sea posible'", según le contó a CNN. "Naturalmente piensas 'Oh, Dios mío, este caimán, o se comió a un indio o se comió un animal al que el indio disparó'. Pero, ya sabes, obviamente el caimán no tiene miles de años", agregó.



Al encontrar los objetos, Smith publicó fotos en la página de Facebook de su tienda y el geólogo James Starnes las vio. Basado en su investigación sobre elementos usados por los nativos americanos encontrados en el Delta del Mississippi, el director de geología y cartografía de superficie del Departamento de Calidad Medioambiental de Mississippi, pudo hablar más profundamente sobre el hallazgo del 2 de septiembre.

Los describió como “objetos metálicos en forma de lágrima de uso desconocido, y una punta de dardo atlatl, que es una lanza o dardo utilizado para la caza”, comentó.



"Los habitantes nativos de América del Norte, especialmente de Mississippi, se remontan probablemente a más de 12.000 años", agregó.



El uso del gancho es "muy discutido" entre los expertos, dijo Starnes. “Parece una pesa de pesca o una pesa de red, que es para lo que algunos sostienen que se utilizaba”.



Sin embargo, fue hecha de hematita, un material “exótico que podría haber llegado desde tan lejos como la región de los Grandes Lagos. Utilizar un objeto tan ornamentado para algo utilitario como la pesca parece inusual”, comentó el experto.



El gancho “parece pertenecer al periodo cultural arcaico tardío, que va del 1.000 al 2.000 a.C”., escribe CNN.

Por su parte, “la roca de color marrón, que formaba parte de la punta del dardo atlatl, habría servido de base para la herramienta de caza”, dijo Starnes, describiéndola como “una punta de flecha unida en el extremo. Estas cosas se hacían antes de la llegada de los arcos y las flechas a Norteamérica", dijo.



Pero la gran pregunta es cómo llegaron estos objetos al estómago del caimán, cuya edad se calculó entre 80 y 100 años, donde había huesos, escamas de pescado, dientes, semillas y piedras pequeñas.



“Dado que esta zona estuvo tan poblada durante un periodo tan largo, los artefactos aparecen en lugares muy inusuales", dijo Starnes. "Pueden salir a la superficie o pueden quedar expuestos debido a eventos de lluvia o proyectos de construcción", agregó.



"Se puede imaginar que uno de estos sitios que tiene esta cantidad de material de piedra está en la orilla, bastante fácil de recoger para un caimán, especialmente en busca de algo para comer y estos animales comen prácticamente cualquier cosa".



Smith, por su parte, agregó que no hace mucho encontró una bala calibre 45 en el estómago de otro caimán.