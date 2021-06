Los dinosaurios también anidaron en el Ártico

Casi todos los dinosaurios del Ártico, desde los pequeños animales parecidos a las aves hasta los tiranosaurios gigantes, se reproducían en la región y probablemente permanecían allí todo el año.



Es la conclusión que científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks y de la Universidad Estatal de Florida publican en un nuevo artículo en la revista 'Current Biology'.



"No hace mucho que la gente se sorprendió al descubrir que los dinosaurios vivían en el Ártico hace 70 millones de años --recuerda Pat Druckenmiller, autor principal del artículo y director del Museo del Norte de la Universidad de Alaska--. Ahora tenemos pruebas inequívocas de que también anidaban allí. Es la primera vez que se demuestra que los dinosaurios podían reproducirse en estas altas latitudes".



Los hallazgos contradicen las hipótesis anteriores de que los animales emigraban a latitudes más bajas para pasar el invierno y ponían sus huevos en esas regiones más cálidas. También es una prueba convincente de que eran de sangre caliente.



Durante más de una década, Druckenmiller y Gregory Erickson, profesor de ciencias biológicas de la Universidad Estatal de Florida, han realizado trabajos de campo en la Formación Prince Creek, en el norte de Alaska. Han desenterrado muchas especies de dinosaurios, la mayoría de ellas nuevas para la ciencia, en los acantilados sobre el río Colville.



Sus últimos descubrimientos son pequeños dientes y huesos de siete especies de dinosaurios perinatales, un término que describe a las crías de dinosaurios que están a punto de nacer o acaban de hacerlo.



"Uno de los mayores misterios sobre los dinosaurios del Ártico era si migraban estacionalmente hacia el Norte o eran habitantes de todo el año --destaca Erickson, coautor del artículo--. Encontramos inesperadamente restos de perinatos que representaban casi todos los tipos de dinosaurios de la formación. Era como una maternidad prehistórica".



La recuperación de los huesos y dientes, algunos de ellos no más grandes que la cabeza de un alfiler, requiere perseverancia y un buen ojo. Sobre el terreno, los científicos arrastraron cubos de sedimentos desde la cara de los acantilados hasta la orilla del río, donde lavaron el material a través de cribas cada vez más pequeñas para eliminar las rocas grandes y la tierra.



Una vez en sus laboratorios, Druckenmiller, Erickson y la coautora Jaelyn Eberle, de la Universidad de Colorado en Boulder, volvieron a cribar el material. Luego, cucharadita a cucharadita, el equipo, que incluía estudiantes de grado y de posgrado, examinó las partículas arenosas restantes bajo microscopios para encontrar los huesos y los dientes.



"Recuperar estos pequeños fósiles es como buscar oro --explica Druckenmiller--. Requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo clasificar toneladas de sedimento grano a grano bajo el microscopio. Los fósiles que encontramos son raros, pero son científicamente ricos en información".



A continuación, los científicos trabajaron con Caleb Brown y Don Brinkman, del Museo Real Tyrrell de Paleontología de Alberta (Canadá), para comparar los fósiles con los de otros yacimientos situados en latitudes más bajas. Esas comparaciones les ayudaron a concluir que los huesos y dientes eran de dinosaurios perinatales.



Una vez que supieron que los dinosaurios anidaban en el Ártico, se dieron cuenta de que los animales vivían toda su vida en la región.



Las investigaciones anteriores de Erickson revelaron que el periodo de incubación de este tipo de dinosaurios oscila entre tres y seis meses. Como los veranos en el Ártico son cortos, aunque los dinosaurios pusieran sus huevos en primavera, sus crías serían demasiado jóvenes para emigrar en otoño.



Las temperaturas globales eran mucho más cálidas durante el Cretácico, pero los inviernos en el Ártico aún habrían incluido cuatro meses de oscuridad, temperaturas gélidas, nieve y poca vegetación fresca para alimentarse.



"Por muy oscuros y sombríos que fueran los inviernos, los veranos habrían tenido 24 horas de luz solar, condiciones ideales para un dinosaurio en crecimiento si podía crecer lo suficientemente rápido antes de que llegara el invierno", señala Brown, paleontólogo del Royal Tyrrell Museum.



La residencia en el Ártico durante todo el año proporciona una prueba natural de la fisiología de los animales, añadió Erickson.



"Hemos resuelto varios misterios de larga data sobre el reinado de los dinosaurios, pero hemos abierto una nueva lata de gusanos, pero cómo sobrevivían a los inviernos árticos", se pregunta. "Tal vez los más pequeños hibernaron durante el invierno --responde Druckenmiller--. Quizás otros vivían de un forraje de baja calidad, muy parecido al de los alces actuales, hasta la primavera".



Los científicos han encontrado fósiles de animales de sangre caliente en la región, pero no serpientes, ranas o tortugas, que eran comunes en latitudes más bajas. Eso sugiere que los animales de sangre fría no estaban preparados para sobrevivir en las frías temperaturas de la región.



