Los días aumentarán su duración a 25 horas, según estudio: ¿cuándo sucederá?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, reveló que la duración del día en el planeta podría tener una hora más. Es decir, que ya no sería de 24, sino de 25 horas.



Con la ayuda del giroscopio láser de anillo perteneciente al Observatorio Geodésico de Wetzell, diseñado específicamente para medir la velocidad de rotación de la Tierra, los científicos encontraron que el movimiento de la misma, al parecer será más prolongado en el futuro.

Esta no sería la primera vez que el planeta tendría un cambio como estos en el tiempo de los días. De acuerdo con una investigación de 'Nature Geoscience', hace 1.500 millones de años, durante la era geológica Precámbrico, los días terrestres solo tenían una duración de 19 horas.



Posteriormente, en la era Mesozoica, donde el mundo fue habitado por los dinosaurios hace 66 millones de años, se cree que el día se prolongó a 23 horas. En ese sentido no suena descabellado que dicho margen de tiempo aumente, según los científicos.



Luego de que los investigadores actualizaran el instrumento mencionado anteriormente, a través del desarrollo de un algoritmo, y se enfrentaran a dificultades técnicas como la asimetría de los rayos láser, el cálculo elevó significativamente la precisión.



De acuerdo con 'National Geographic', los expertos identificaron fluctuaciones en la rotación de la Tierra de 6 milisegundos cada dos semanas. La velocidad de rotación terrestre, influenciada por dinámicas internas, provoca alteraciones en la duración del día, acelerándose o desacelerándose en fragmentos de milisegundos.



La medición señala que, dentro de 200 millones de años, aproximadamente, el planeta podría experimentar la modificación temporal, pasando los días de 24 a 25 horas, lo que tendría implicaciones no solo en la duración, sino también en el clima.

Así lo confirma Alejandro Farah Simón, miembro del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al asegurar que la modificación no solo afecta la temporalidad, que en realidad es estandarizada, sino también el ambiente.



“El cambio en la duración en la rotación de la Tierra tiene implicaciones en el clima. Afortunadamente, este es tan lento, que ha permitido a los seres vivos adaptarnos al mismo por millones de años”, concluye el experto para el medio citado.

