Científicos simulan un método de ‘viaje en el tiempo’ para cambiar el pasado, ¿cómo?

Viajar en el tiempo es una idea que la ciencia ficción ha tenido desde hace décadas, y no es de sorpresa, pues querer cambiar cosas del pasado, o bien, tener arrepentimientos, es algo natural.



Las posibles consecuencias del concepto, sin embargo, fueron exploradas más a fondo por autores como Ray Bradbury, en su cuento ‘El ruido de un trueno’, y explicadas por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz, bajo el nombre ‘efecto mariposa’.

Se conoce como ‘efecto mariposa’ a la teoría que dice que cualquier mínima acción, como aplastar a una mariposa, desencadena múltiples cadenas de eventos que cambian por completo el futuro lejano.

Pero a pesar de múltiples teorías y cálculos de científicos tan importantes como Albert Einstein y Stephen Hawking, los viajes en el tiempo siguen siendo únicamente ficción.



Sin embargo, los científicos de la Universidad de Cambridge, llevaron a cabo un experimento en los últimos días que simula, de la manera más similar posible con los conocimientos actuales, un viaje hacia el pasado, usando la manipulación del entrelazamiento cuántico.



Se conoce como ‘entrelazamiento cuántico’ al fenómeno en que una partícula influencia el estado de otra de manera instantánea, aunque estén separadas por distancias inimaginables.

Para dar un ejemplo, esta teoría sería aplicable a dos monedas sincronizadas por arte de magia, para que cuando una caiga en cara, la otra, sin importar donde esté, simultáneamente y en todos los casos, también caerá en cara. Es por eso que el entrelazamiento se presenta como una de las teorías más enigmáticas de la física.



La investigación de la Universidad de Cambridge, entonces, utilizó este fenómeno para simular el comportamiento de las partículas en caso de que cambiar las acciones del pasado fuera posible.



El líder de la investigación, David Arvidsson-Shukur, lo explica de la siguiente forma: “Imagina que quieres enviar un regalo a alguien: necesitas enviarlo el primer día para asegurarte de que le llegue el tercer día. Pero recibes la lista de deseos de esa persona el segundo día”.



“En un escenario que respeta la cronología, es imposible que sepas de antemano qué querrá esa persona, y asegurarte de enviar el regalo deseado y que llegue a tiempo. Nuestra simulación usa la manipulación del entrelazamiento cuántico para mostrar cómo podrías cambiar retroactivamente tus acciones anteriores para asegurar que el resultado final es el que deseas”, es decir, usar la manipulación cuántica para cambiar el regalo el segundo día, cuando haya sido enviado.



Este, no obstante, es solo un ejemplo para ilustrar la situación, pues, hasta ahora, el fenómeno sólo es aplicable a partículas. Además, los científicos hallaron que el efecto fracasa en el 75% de los casos. Aunque suene paradójico, esto es un avance, pues se descubrió que se puede saber exactamente cuando el experimento funciona y no funciona.



Arvidsson-Shukur aclara que el estudio, publicado ya en la revista Physical Review Letters, no propone una máquina del tiempo para viajar una época pasada, sino más bien el uso de la mecánica cuántica como base para resolver, desde el presente, problemas del pasado, pero sin un desplazamiento físico o temporal.



