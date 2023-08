Hacia las 7:30 de la mañana, hora colombiana, la India se convirtió en la cuarta nación en el mundo que logra poner una nave sobre la superficie de la Luna, detrás de Estados Unidos, Rusia y China.



Los asiáticos ahora ostentan también el título del primer país en alunizar en el polo sur del satélite terrestre, el codiciado objetivo en el que se centra la nueva carrera espacial, tras el reactivado interés que despertó en las últimas décadas el hallazgo de evidencias de agua congelada en esta región.



Un logro que por poco pierden contra Rusia, que el pasado 11 de agosto lanzó su misión Luna-25 con el propósito no solo de reactivar un programa lunar que permanecía congelado desde 1976, cuando el país todavía era parte de la Unión Soviética, sino de convertirse en los primeros en marcar con su bandera el sur lunar.



Ilusiones que se vieron truncadas con un alunizaje fallido después de que Roscosmos, agencia espacial rusa, perdiera el contacto con la nave el sábado pasado, tras dificultades para ponerla en órbita antes de tocar la superficie, lo que estaba previsto para el lunes.



Mientras que la pugna con Rusia llegaba a su fin el domingo al confirmarse que Luna-25 se estrelló contra la Luna después de perder el control, la misión Chandrayaan-3 de la India continuó con su vuelo de 40 días hasta posarse finalmente hoy sobre la Luna, tras unos últimos 20 minutos calificados por la Organización de Investigación Espacial de la India (Isro) como instantes de terror en los que Vikram, como bautizaron al módulo de aterrizaje, que traduce valeroso, comenzaría el descenso final con un recorrido de unos 30 kilómetros en los que debía reducir su velocidad y cambiar su posición de horizontal a vertical durante el descenso.



El mismo punto donde todo se vino abajo en el 2019, tras el intento fallido de alunizar con la misión Chandrayaan-2. En un desenlace similar al de Luna-25, el equipo de expertos de esta misión india perdió todo contacto con la nave durante la maniobra de alunizaje el 6 de septiembre de 2019, propiciando que la sonda espacial se estrellara contra la Luna. Aunque el orbitador, que había sido desplegado con anterioridad, siguió en funcionamiento.

Varias personas ondean banderas indias durante el despegue de un cohete de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) que transporta la nave espacial Chandrayaan-3. Foto: R.Satish BABU / AFP

Lo que dejan claro este tipo de intentos fallidos es que lograr posar un elemento artificial controlado desde la Tierra en la Luna no es algo que pueda considerarse fácil, como explica Juan Francisco Puerta, magíster en Ingeniería de Sistemas Espaciales de la Universidad de Southampton en el Reino Unido y profesor del programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia.



De acuerdo con el experto, el tema de la Luna es complejo porque en el proceso de alunizaje confluyen varias circunstancias que deben calcularse con precisión para tener éxito. “Una de ellas es que tiene una gravedad menor a la terrestre. Para aproximarse a ella y entrar en orbita se necesita de una serie de maniobras para lograr posarse en las alturas adecuadas. El que no tenga atmósfera también es bastante retador en terminos de la propulsión necesaria para ubicarse sobre el perfil del satélite, entonces tienes que usar motores de cohete para conseguirlo, pero hacerlo de manera controlada”, detalla.



Por eso Isro se centró en esta ocasión en hacer una misión a prueba de errores. El equipo le apostó a una zona más extensa del polo sur de la Luna sobre el que aterrizar, reforzó las patas de la sonda Vikram para que soportara mayores velocidades al impactar contra el suelo lunar, la cargó con más combustible para tener mayor margen de maniobra, agregaron paneles solares adicionales para garantizar que la sonda generara energía sin importar cómo aterrizara y se corrigieron fallos del software.



Búsqueda de agua



Tras su llegada a la Luna, el módulo de aterrizaje y el explorador de Chandrayaan-3 realizarán experimentos científicos y recabarán datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua durante aproximadamente un día lunar, lo que equivale a catorce días terrestres.



Según le manifestó a la agencia EFE el astrobiólogo Carlos Briones, la llegada de una nave al polo sur no solo es un éxito sin precedente en la historia de la exploración espacial, sino que “abre la veda” a esa región y “a la posible exploración del agua que se esconde en el fondo de sus cráteres”, para lo que probablemente sean “Estados Unidos y China los que tomen la iniciativa”.

La gente celebra mientras ve la transmisión en vivo del aterrizaje suave de la misión Chandrayaan-3 de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) en el Polo Sur de la Luna. Foto: EFE



Y es que a pesar de que desde 2009 la humanidad conoció la noticia de la presencia de agua en la Luna gracias a datos proporcionados por las misiones Lunar Reconnaissance Orbiter, de la Nasa, y Chandrayaan-1, de India, que realizaron varias observaciones de los polos lunares; y de la posterior confirmación en 2018, cuando en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) se reportó que por primera vez se había podido observar de manera directa agua congelada en la superficie lunar, un análisis directo del tema no se ha realizado.



Se trata de un paso más en una carrera en la que las potencias ven en este recurso la posibilidad de establecer una presencia permanente de la humanidad en la Luna y de aprovechar al satélite como una plataforma de lanzamiento para conquistar Marte y el espacio profundo.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCA