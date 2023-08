Después del sismo del pasado 17 de agosto en Colombia, el cual tuvo una magnitud de 6,1 y sacudió fuertemente distintos puntos del país, la información que ha circulado respecto a supuestas predicciones de nuevos temblores sigue amenazando la tranquilidad de los colombianos que creen en estas cadenas de redes sociales.

Sin embargo, los estudios del Servicio Geológico Colombiano (SGC) son fundamentales para no solo estar informados acerca de los recursos naturales, sino también para prevenir desastres geológicos. Es por ello que gracias a esta institución, se conoce que los sismos no se pueden predecir.



“Servicio Geológico Colombiano tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país (...)", asegura el artículo 3 del decreto 4131 de 2011.



La entidad explicó a través de su cuenta de Twitter que aunque no es posible predecir estos sucesos, sí pueden revelar dos aspectos claves:



- Un sismo de gran magnitud puede generar réplicas de menor magnitud que se pueden extender por horas, días, e incluso, semanas. "Generalmente, entre mayor sea la magnitud del sismo, las réplicas pueden extenderse por más tiempo”.



- El SGC explica que es probable que un si un sismo se presentó en un determinado territorio vuelva a ocurrir en la misma área.

🚨 Durante los últimos días, a través de redes sociales, han estado circulando mensajes que alertan sobre un posible sismo de grandes magnitudes que ocurrirá en el país.



Abrimos este 🧵 para explicarles por qué no se deben difundir este tipo de mensajes… pic.twitter.com/sce86cCPC9 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 23, 2023

Existen áreas que son más propensas a los sismos, como lo son: las regiones Andina, Caribe, Pacífico y el Borde Llanero.



Cabe resaltar que la recomendación ante cadenas en redes sociales sobre supuestas predicciones, es consultar fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano, quienes realizan un monitoreo seguimiento exhaustivo del tema.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

