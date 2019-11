Así podrá ver este domingo la lluvia de meteoros Leónidas en Colombia

La lluvia de meteoros de Leónidas es un evento astronómico que se presenta todos los años, especialmente durante el mes de noviembre. Sin embargo, en la madrugada del domingo 17 de noviembre, usted podrá apreciar dicho fenómeno debido a que estará en su punto más alto de observación.



Expertos en este tema explican que el evento es conocido con este nombre porque estos cuerpos estelares se originan en la constelación de Leo.

Así lo indica Germán Puerta, divulgador científico del Planetario de Bogotá, añadiendo que la lluvia de meteoros de Leónidas es el resultado de "los fragmentos que dejan los cometas, -en este caso el Tempel-Tuttle que pasa cada 33 años y fue visto por última vez en 1998-, que giran alrededor del Sol y que quedan flotando en el espacio exterior.



Una vez que la tierra cruza la órbita de estos cometas en fechas precisas es donde se producen las lluvias de estrellas".



El fenómeno, que puede verse cada año entre el 6 y el 30 de noviembre, podrá ser observado en todo el mundo y aunque no se conoce su hora y duración exacta, Puerta asegura que "el momento regular en que suele verse esta lluvia de meteoros es al amanecer, por tanto en el 2019 se observarán mejor en la madrugada del domingo 17 noviembre".



Este año, ya que el domingo no habrá luna llena, el evento será fácilmente observable. Si usted quiere ver el acontecimiento en todo su esplendor, lo más recomendable es que se dirija a un lugar donde no haya contaminación lumínica.



"Todo el mundo tiene la misma opción de ver el evento, pero claramente hay lugares con menos contaminación lumínica donde se podrá apreciar en su totalidad. Sitios cerca de Bogotá como el embalse de Tominé o las rocas de Suesca, son espacios ideales", explicó Puerta.

PUNTOS CLAVE Vea el fenómeno desde lugares no contaminados por la luz.​ Acuéstese en el suelo para tener una mejor observación. Las Leónidas se verán a simple vista, así que no necesita telescopios.

REDACCIÓN CIENCIA