Cada año, a mediados de diciembre, los astrónomos miran hacia el cielo y presencian una de las más sorprendentes ráfagas de estrellas fugaces.



Durante varias noches seguidas, en el último mes del año, cientos de meteoros por hora atraviesan las brillantes constelaciones de invierno. A este fenómeno se le conoce como la lluvia de las Gemínidas.



La Nasa explica que, a pesar de que las Gemínidas nos visitan cada año, todavía no las entendemos por completo.



"Los cometas de hielo producen la mayoría de las lluvias de meteoros. Estos cometas arrojan chorros de Meteoros cuando los calienta la luz solar. Pero las Gemínidas son distintas. Su origen no es un cometa sino un objeto extraño", mencionan.



¿Qué es la lluvia de Gemínidas?

Se podrán apreciar más de 100 meteoritos por hora. Foto: iStock

La lluvia de Gemínidas del 2022 estará presente en el cielo desde el 4 hasta el 17 de diciembre, según la Lista de Lluvias de Meteoros de la Organización Internacional de Meteoros.



En 1983 se descubrió el asteroide Faetón, un cuerpo rocoso que es el causante de la lluvia de estrellas.



Varios científicos siguen estudiando este fenómeno, puesto que Faetón podría ser un cometa extinto y las estrellas fragmentos desprendidos desde hace siglos.



Cada año fragmentos atraviesan nuestra atmósfera y se desintegran a grandes velocidades, lo que permite apreciar esta lluvia de estrellas desde varias partes, especialmente desde el hemisferio norte.



Su nombre proviene de la constelación de Géminis, punto de salida de las estrellas.

Así podrá verlas

Este suceso, que se podrá apreciar las dos primeras semanas de diciembre, tendrá su punto más alto el 14 de diciembre, según el portal In the sky.org



Vista desde Bogotá, la lluvia no será visible antes de las 7:37 p.m. de cada noche, cuando su punto radiante se eleve sobre el horizonte oriental. Luego permanecerá activa hasta que amanezca alrededor de las 05:30 a.m.



Se espera que la lluvia alcance su máxima actividad alrededor de las 08:00 -05 del 14 de diciembre de 2022, por lo que los mejores espectáculos podrían verse antes del amanecer del 14 de diciembre.



A través del portal Sky-live.tv se podrá seguir una transmisión en vivo del punto más álgido de este fenómeno.

