Lluvia de estrellas y superluna, los eventos astronómicos de abril

Dos eventos astronómicos que dejan con la boca abierta a más de uno se presentarán en abril, de acuerdo con el calendario astronómico que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Óptica y Astrofísica Electrónica de México (INAOE).



En primer lugar, entre el 16 y el 25 de abril se presentará el evento de lluvia de estrellas líridas, que tendrá su momento cúspide el 22 del mes. Las líridas son una clase de meteorito que reciben su nombre por las constelaciones en las que se generan, según ‘BBC News’. Cuando estos fragmentos de asteroide o meteoritos ingresan en la atmósfera se desintegran por el calor y generan este espectáculo visual.



Con esta lluvia de estrellas se podrán apreciar 18 meteoros por hora, tasa máxima observable, según lo informa el INAOE, que además asegura que, si bien el evento astronómico transcurrirá desde las primeras horas del día 22, será en las horas de la noche, cuando más se podrá apreciar.



Para observarlo, hay que centrar la mirada hacia la parte noreste de la esfera celeste, en dirección de la constelación de Hércules. Si no tiene muchos conocimientos en astronomía, será cuestión de esperar pacientemente para encontrar el cuadrante exacto.



Según el Instituto Nacional de Óptica y Astrofísica Electrónica de México, para observar la lluvia de líridas hay que centrar la mirada en dirección de la constelación de Hércules, según este mapa. Foto: Captura de pantalla Instituto Nacional de Óptica y Astrofísica Electrónica de México.

Superluna rosa

Expertos aseguran que pese a su nombre, la superluna rosa, no necesariamente se verá de este color. Foto: iStock

Otro evento que llamará la atención de más de uno es la llamada superluna rosa, que se presentará el 27 de abril, cuando el satélite estará en su fase llena y adicionalmente en perigeo, es decir, la distancia geocéntrica más cercana a la Tierra.



Esta luna es ya bien conocida cada año para el mes de abril, y aunque se cree que por el nombre se verá rosa, en realidad puede ser de su color tradicional o amarillo. El rosa se le otorgó por las flores ‘phlox salvajes’, que florecen a comienzos de la primavera en Estados Unidos y Canadá y coinciden con la luna llena que se ve más grande de lo habitual. Por esta razón, las culturas antiguas asociaron este fenómeno con el florecer de esta planta y la llamaron ‘superluna rosa’.



En otros lugares del mundo, a esta luna la llaman también la luna del pez, de Pascua o de los brotes, asegura ‘BBC News’.

Consejos para ver los eventos

Según los expertos, observar estos espectáculos es solo cuestión de paciencia, pero también de buscar espacios adecuados, alejados de la contaminación lumínica. Es necesario también tener en cuenta las condiciones climáticas, de tal manera que no se vayan a presentar lluvias fuertes o nubosidad que impidan la visibilidad.



En abril también se presentará una conjunción de la luna con marte el 17 de abril, pero de acuerdo con el INAOE, esta configuración no será visible.



