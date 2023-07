En este año 2023 se vivirá uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que puede tener el mundo y es uno de los más esperados por aquellas personas que les apasiona analizar y observar el espacio exterior, este tiene como nombre la ‘lluvia de estrellas Perseidas’.



Su explicación científica es muy llamativa, pues según el medio digital ‘National Geographic’ todo este espectáculo consiste en que en la atmósfera se presenta una lluvia de meteoros y esto ocurre cuando dichas partículas sólidas dispersas y se interponen en el camino de la órbita terrestre.

Este evento puede llegar a llamar la atención de muchas personas por el mundo. Foto: La Nasa

Entonces, al hacer esta acción, chocan contra la atmósfera y entran en ella, en ese momento pasan a ser llamados meteoritos y no estrellas.



Aquellos meteoritos viajan a una velocidad de 200.000 km/h y alcanzan hasta 6.000 °C, lo que hace que dejen unas estelas de luz que iluminan el cielo y encanten a cualquier individuo que lo vea.



Así que si es fanático de dicho evento o quiere presenciarlo por primera vez, el fenómeno se dará entre el 17 de julio al 24 de agosto y lo podrá observar en el hemisferio sur y norte.

Además, de acuerdo con el medio ‘Minuto30’ la fecha perfecta para poder presenciar de la mejor forma este evento natural serán los días 11 y el 13 de agosto, ya que se podrán notar mucho más dichas estrellas fugaces.



Tenga presente que los expertos recomiendan que la mejor hora para observar tales estrellas es cuando sea medianoche o las primeras horas del amanecer.



Sin embargo, si no las puede ver con claridad es porque no está alejado de la gran contaminación lumínica que sufre cualquier país, por ello mirar el cielo en una zona en donde no haya una gran cantidad de luz será lo más apropiado para vivir dicho evento.

