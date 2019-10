¿Influye nuestro idioma en la forma como entendemos el mundo?

Un angloparlante y un hispanoparlante observan un mismo evento, supongamos un posible crimen, pero los dos construyen juicios radicalmente opuestos sobre el hecho. Y lo hacen basados, únicamente, en los idiomas que hablan. Así, mientras para uno de ellos lo que ocurre es claramente un delito, con culpables y víctimas, para el otro, toda la situación resulta fortuita y accidental.

El anterior escenario es solo uno de los ejemplos de la vida real que trasnochan a la científica cognitiva Lera Boroditsky, quien intenta responder a una pregunta fundamental: ¿tiene el idioma un poder tal que influya en la forma como las personas perciben la realidad?



Nacida en Ucrania y criada en Minsk, capital de Bielorrusia, cuando estas naciones aún pertenecían a la Unión Soviética, Boroditsky, hoy de 43 años, tuvo que huir en busca de asilo en Estados Unidos junto a sus padres cuando tenía doce años. Estudió ciencias cognitivas en la Universidad de Northwestern e hizo su doctorado en Stanford en psicología cognitiva. En MIT, Stanford y la Universidad de California ha investigado sobre el lenguaje y las palabras, sistemas que ella define como “herramientas exquisitas y complejas que los humanos hemos inventado para comunicarnos, pensar y moldear nuestros mundos internos y externos”.



Boroditsky, quien cobró relevancia internacional por su charla en la plataforma TED ‘Cómo el idioma moldea nuestra forma de pensar’, estará en Bogotá el 14 de noviembre participando en el evento El Cerebro Multilingue, que organizan el Colegio Hacienda los Alcaparros y la Asociación Nacional de Preescolar.



¿De qué va a hablar durante su charla?



Sobre cómo los idiomas median nuestros discursos y moldean nuestra forma de pensar. En el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas, las cuales difieren entre sí de muchas maneras: en sus sonidos, estructuras y vocabularios. Durante los últimos años he estudiado cómo las estructuras de los idiomas llevan a sus hablantes a crear hábitos, a prestar atención a cosas que otros no, a categorizarlas, a hablar, a ver y experimentar la vida de diferentes maneras.



¿Por qué es importante que las personas y, en especial los niños, hablen varios idiomas?



Lo mejor de aprender otros lenguajes es que puedes conocer grupos más amplios de personas. Puedes leer literatura en su idioma original, ordenar lo que quieras de la carta de los restaurantes, entender los chistes. Hay otros beneficios, como aprender que el lenguaje que se habla no refleja la realidad y que la relación entre lenguaje y realidad no es tan estrecha, sino que hay otras convenciones y cada lenguaje es solo una de varias maneras para describir y conceptualizar el mundo.



¿Cuáles han sido los hallazgos de su investigación?



La lengua moldea nuestra forma de pensar y puede crear grandes diferencias en la cognición. Así, un grupo de niños de cinco años en una cultura puede ser capaz de hacer cosas que los adultos en otro lado no pueden. El idioma puede influenciar en la percepción del color y en asuntos que catalogamos como más serios, como nuestra forma de culpar y castigar a las personas según los detalles que recordamos de un evento.



Idiomas como el español tienen géneros gramaticales, por lo que cada sustantivo es femenino o masculino. Esto resulta en que las personas asignen cualidades femeninas a objetos como mesas y sillas, aun cuando no piensen que estas son mujeres. Alrededor de este punto hay nuevas líneas de investigación que analizan el rol del lenguaje para crear igualdad en las sociedades.



¿Qué aplicaciones tienen estas investigaciones en la vida cotidiana?



Una estudiante mía, quien se fue a vivir a Chile, notó las diferencias entre describir eventos accidentales e intencionales. En español, si se te cae algo, tú dices “se me cayó”, y así aclaras que no fue intencional. Un día ella fue a la librería y dijo que “perdió un libro” de la misma manera como lo habría dicho en inglés, “I lost a book”. La bibliotecaria la miró horrorizada, pensando qué clase de persona perdería intencionalmente un libro, pues en español lo normal habría sido decir “se me perdió”. Esto llevó a una serie de experimentos que han mostrado que hispanoparlantes y angloparlantes recuerdan los eventos intencionales igual de bien, pero, cuando son eventos accidentales, los angloparlantes los recuerdan mejor que los hispanoparlantes, quienes se enfocan más en el hecho de que fue un accidente.

Muchas palabras

¿Cómo son estos experimentos?



Por ejemplo, les mostramos a varios angloparlantes el video del Super Bowl en el que Janet Jackson perdió una parte de su vestido cuando Justin Timberlake tiró de él, dejando al descubierto uno de sus senos. Dependiendo de si describíamos el hecho como que “él lo rompió” o “el vestido se rompió” había una gran diferencia en la forma como los voluntarios culpaban a Timberlake y cuánto querían que él pagara de fianza. Encontramos que le cobrarían un 53 por ciento más si se decía que “él rompió el vestido”. Ese pequeño cambio en un verbo hace una gran diferencia en cómo las personas perciben el evento.



En la actualidad hay un gran debate por hacer que idiomas como el español tengan género neutro. ¿Cree que esto es posible? ¿Cuántos años tomaría?



Es posible. El lenguaje ha cambiado, perdiendo y ganando géneros y pronombres. El inglés solía tener una distinción entre el tú formal, ‘you’, y el informal, ‘thou’, como el ‘usted’ y el tú en español y la perdió hace años. Si se quisiera reintroducir esa distinción ahora sería disruptivo. En inglés es fácil tener nuevos sustantivos, pero con los pronombres suele ser más difícil, porque son más estructurales. Hay idiomas que marcan el género en la primera persona, otros en la segunda persona y, otros, como el inglés, en la tercera persona. No hay una opción correcta. En idiomas como el ruso y el español, en los que el género del adjetivo debe coincidir con el del sustantivo, va a ser muy difícil, porque esto implica cambiar las reglas de la gramática.



Su investigación ha encontrado que muchos idiomas están desapareciendo. ¿Cuáles son las razones de este fenómeno?



Los idiomas han estado desapareciendo y apareciendo. Algunos historiadores estiman que existieron unos 500 mil idiomas y que, ahora, hay alrededor de 7.000. Se estima que cada dos semanas desaparece un idioma, así que dentro de los próximos cien años se perderían la mitad de ellos. Los idiomas desaparecen cuando sus últimos hablantes mueren, y las razones por las que se reducen tanto es por presiones económicas, que llevan a los jóvenes de comunidades pequeñas a mudarse a centros urbanos donde se hablan otros idiomas. Esto es muy triste porque toda la sabiduría y la cultura inherentes a las lenguas desaparecen.



¿Cómo es el proceso para que aparezcan nuevas palabras y lenguajes?



Usualmente, es por la necesidad. Actualmente hay varios lenguajes de señas apareciendo en el mundo, lo cual es una oportunidad maravillosa para los investigadores. Hay comunidades en las que los individuos nacen sordos por razones hereditarias y no tienen acceso a los lenguajes de señas que ya existen. Los lenguajes hablados han existido por mucho tiempo y no hay forma de saber con exactitud cómo eran al principio, porque no dejan pistas en el registro fósil. Pero dentro de una lengua establecida se ven muchos dialectos emerger muy rápidamente. Basta con entrar a una sala de chat de los videojuegos o ver un programa de televisión donde para ver cómo se inventan inventado dichos, significados y vocabularios. Los humanos creamos constantemente maneras de hablar en secreto y muchas veces los lenguajes surgen con este ánimo de separarnos los unos de los otros.



El inglés es uno de estos idiomas que crea palabras todo el tiempo...



En la historia reciente, el inglés ha sido donante para otros idiomas, principalmente por la innovación tecnológica que hay en los países angloparlantes, pero esto es una tendencia reciente. Históricamente, otras lenguas han sido las donadoras, como el árabe y el sánscrito. En la historia, imperios han surgido y caído y, con ellos, sus idiomas.



¿En qué está investigando ahora?



Hay un proyecto sobre los discursos alrededor de las dificultades y el sufrimiento. El padre de una de nuestras investigadoras fue diagnosticado con cáncer y ella notó que muchas de las palabras alrededor de esta enfermedad utilizan metáforas sobre batallas y guerras. Se habla de que los pacientes “libran una batalla”, “deben vencer el cáncer”, “la guerra contra el cáncer”. Ella se preguntó si esto es necesariamente algo bueno y encontró que muchos oncólogos consideran que no, que lo que hace es ponerles mucha presión a los pacientes. ¿Qué pasa si no se recuperan, si no se mejoran? Se sentirán más culpables y les resultará más difícil aceptar la situación. Estamos trabajando para encontrar alternativas, como metáforas relacionadas con viajes.





