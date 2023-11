¿Le gusta el olor de la gasolina? La ciencia explica este curioso fenómeno

Para gustos no hay esquemas y el olor a gasolina suma tanto admiradores a los que les encanta su particular aroma, como adversarios a los que les resulta repugnante y no soportan estar cerca de este combustible por mucho tiempo, pues se trata de un producto que contiene más de 150 sustancias químicas mezcladas.



Para muchos, resulta impresionante el hecho de que esta mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo resulte tan atrayente, causando todo tipo de sensaciones neuronales, incluso al no estar en contacto directamente, sino sintiendo levemente el aroma en el aire.



No obstante, esta singular atracción por el olor a gasolina está respaldada por distintas hipótesis científicas que han propuesto especialistas en el tema.



¿Qué dicen los expertos sobre el gusto del aroma de la gasolina?

Según los investigadores de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, la razón por la predilección al olor de la gasolina tiene un respaldo químico, fisiológico y psicológico.

Fenómeno de Proust

Esta teoría afirma que el olfato evoca emociones con mayor eficacia más que cualquier otro sentido del ser humano, debido a que el sistema olfativo se encuentra cercano a partes del cerebro cuya función es el control de las emociones y la estructura de la memoria.



El olor a gasolina lo han percibido la mayoría de las personas en algún punto de su vida. El gusto por este aroma puede estar directamente relacionado con el recuerdo de una vivencia positiva, como lo es un viaje por carretera, en el que la esencia estuvo presente y cuya memoria evoca nostalgia.

El bulbo olfatorio posee un sinfín de conexiones que son partícipes de la formación de la memoria y en cómo responde la parte emocional ante aquellos recuerdos, lo que tiene como consecuencia que los olores formen reminiscencias sentimentalmente fuertes en nuestro subconsciente.

El benceno

Otra de las hipótesis que han tomado fuerza en la preferencia positiva por el olor a gasolina es el benceno, un producto químico usado como solvente en la síntesis de diversas sustancias. Este combustible se añade a la gasolina para mejorar el rendimiento del motor y posee un aroma dulce que logra impactar a la mayoría de personas con un sentido del olfato particularmente sensible.



Al inhalarse, se adormece nuestro sistema metabólico, creando un efecto temporal de placer y euforia, sensaciones que suelen ser agradables para el ser humano y que pueden llegar a crear la conexión directa con el olor y el disfrute.

La gasolina, también conocida en otros países como nafta o bencina, es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo. Foto: Istock

El sustento que más respalda esta teoría recae en el gran porcentaje de personas que afirman tener atracción por el olor al esmalte de uñas y a la pintura, productos comerciales que tienen benceno.



Es normal y común tener gusto por este olor naturalmente dulzón, de hecho, en siglos pasados se le añadía benceno a distintos productos direccionados a la estética para brindarles la propiedad aromática característica de la sustancia.

No obstante, el benceno es muy peligroso al ser inhalado en altas concentraciones o por permanecer expuesto a este por un largo plazo, por lo que es altamente tóxico para los humanos. Según expertos de la universidad inglesa, esta sustancia química puede producir alteraciones en la memoria a corto plazo, problemas de atención y terribles migrañas.

Vía mesolímbica

La vía mesolímbica es un factor clave en la neurobiología de la adicción, ya que es por ese conducto que el cerebro produce sensaciones placenteras que inicia un ciclo de retroalimentación que le da fuerza a determinados detonantes de placer como los son los videojuegos, el sexo, las drogas y, en este caso, la gasolina.

Ojo con la exposición a la gasolina

La exposición a la gasolina puede derivar en varios riesgos para la salud. De acuerdo con el Texas Department of Insurance, la inhalación prolongada de este combustible puede "provocar irritación en la nariz y en la garganta, dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, confusión y dificultad para respirar".

Por otro lado, al estar en contacto con la piel de manera repetida puede desembocar en irritaciones, erupciones, enrojecimiento, piel agrietada e hinchazón.

