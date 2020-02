Las tormentas solares pueden provocar que las ballenas se varen

Es más probable que las ballenas se varen en las costas en los días en que hay más manchas solares, según un nuevo estudio publicado en la revista 'Current Biology'.

Las manchas solares son interesantes porque también están vinculadas a tormentas solares: liberaciones repentinas de partículas de alta energía del Sol que tienen el potencial de interrumpir el comportamiento de orientación magnética cuando interactúan con la magnetosfera de la Tierra.



Pero lo que es especialmente destacado sobre el nuevo estudio, según los investigadores, es que pudieron explorar cómo una tormenta solar podría causar que las ballenas se encallen.



"¿Es que las tormentas solares están empujando el campo magnético, dando a las ballenas información incorrecta? -se pregunta Jesse Granger, de la Duke University-.



¿O es que las tormentas solares están estropeando el receptor mismo y la ballena se queda ciega?".



"Mostramos que el mecanismo detrás de la relación entre las tormentas solares y las ballenas grises, si es un efecto en un sensor magnético, probablemente sea causado por la interrupción del sentido en sí mismo, no por información inexacta", señala.



"Entonces, para volver a poner esto en la metáfora anterior, el gran hallazgo secundario de este documento es que es posible que la razón por la cual las ballenas se encallan con mucha más frecuencia cuando hay tormentas solares es porque se han quedado ciegas, en lugar de que su GPS interno les esté dando información falsa", prosigue.



Granger explica que su interés en las migraciones a larga distancia se debe en parte a su tendencia personal a perderse, incluso en su camino a la tienda de comestibles. Quería explorar cómo algunos animales usan la magnetorecepción para navegar observando incidentes cuando la navegación salió terriblemente mal.



"Supuse la hipótesis de que al observar los patrones en el espacio y el momento de los incidentes en los que un animal no podía navegar correctamente, podríamos entender mejor el sentido en su conjunto", dice Granger.



El equipo estudió 186 varamientos vivos de ballena gris ('Eschrichtius robustus'). Los datos mostraron que esos varamientos ocurrieron significativamente más a menudo en días con recuentos altos de manchas solares que en días elegidos al azar.



En los días con un recuento elevado de manchas solares, la posibilidad de un varamiento se duplicó con creces.



Un estudio adicional mostró que los varamientos ocurrieron con mayor frecuencia en días con un alto índice de flujo de radio solar, medido desde la Tierra, que en días elegidos al azar. En los días con alto ruido de RF, la probabilidad de varamientos era más de cuatro veces mayor que en los días seleccionados al azar.



Para sorpresa de Granger, no encontraron un aumento significativo en los varamientos en días con grandes desviaciones en el campo magnético. En conjunto, los hallazgos sugieren que la mayor incidencia de varamientos en días con más manchas solares se explica por una interrupción del sensor magnetoreceptivo de las ballenas, en lugar de la distorsión del campo geomagnético en sí.



"Realmente pensé que la causa de los varamientos iba a ser información inexacta -reconoce Granger-. Cuando esos resultados resultaron negativos, me sentí desconcertado. No fue hasta que uno de mis coautores mencionó que las tormentas solares también producen grandes cantidades de ruido de radiofrecuencia que puede alterar la orientación magnética, que las cosas finalmente comenzaron a hacer clic".



Granger dice que es importante tener en cuenta que esta no es la única causa de varamientos. Todavía hay muchas otras cosas que podrían causar que una ballena se encalle, como el sonar naval de frecuencia media.



Granger ahora planea realizar un análisis similar para varias otras especies de ballenas en varios otros continentes para ver si este patrón existe en una escala más global.



También espera ver qué tipo de información puede ofrecer esta imagen más amplia de varamientos para nuestra comprensión del sentido magnético de las ballenas.



EUROPA PRESS