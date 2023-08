¿Estamos solos en el universo? Puede que esta sea una de las preguntas más grandes que se ha hecho la humanidad y de ahí que grandes mentes se hayan dedicado a investigar qué posibilidades existen de que haya vida en otros planetas.



Incluso, esto se ha convertido en una prioridad para la Nasa, la agencia espacial estadounidense, que desde hace algunos años destina una cantidad considerable de fondos para lograr su cometido.

La vida en la Tierra depende del agua líquida, y al encontrarla en otros cuerpos celestes, aumenta la probabilidad de que haya vida en ellos también. Foto: iStock

Bill Nelson, director a la agencia espacial, aseguró a EL TIEMPO que "la Nasa tiene en sus estatutos que debemos buscar vida y lo estamos haciendo".



Por eso están excavando en Marte muestras en el lecho de un lago seco para ver si hay alguna evidencia de vida allí.



"Sabemos que el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años, ahora estamos recibiendo imágenes del telescopio espacial James Webb que se remontan hasta hace 13.500 millones de años en la formación de las primeras galaxias, es un espacio muy grande y que se sigue expandiendo. Por eso le pregunto a nuestros científicos: ¿cuál es la probabilidad matemática de que haya otro planeta como la Tierra?", afirmó a este diario.



Y añadió que "un Sol de tamaño medio, planeta rocoso de tamaño medio orbitándolo, ni muy lejos, ni muy cerca, inclinado sobre su eje, girando con carbono y los productos químicos para una atmósfera habitable. La probabilidad de que exista es de al menos un trillón".



Por lo que Nelson cree que hay vida ahí afuera.



A esta probabilidad matemática que mencionó el director de la Nasa se le suman otras teorías científicas que podrían apuntar a la existencia de vida afuera de la Tierra. Aquí le contamos algunas.

1. La paradoja de Fermi

Esta teoría es una de las más populares y se relaciona con lo que dijo el director de la Nasa, pues sugiere que hay una alta probabilidad de que exista vida extraterrestre.



Solo en la Vía Láctea, la estimación más baja indica que hay cerca de 100 mil millones de estrellas, muchas rodeadas de planetas, con diversas características, pero entonces, ¿por qué no se han detectado señales de vida inteligente más allá de nuestro planeta?



Si existen miles de millones de posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes, ¿por qué ninguna ha buscado contactarse? A esa disparidad, que se conoce como la paradoja de Fermi.

2. La ecuación de Drake

Propuesta por el astrónomo Frank Drake en la década de 1960, esta ecuación fue concebida para estimar el número de civilizaciones detectables en la Vía Láctea y multiplica siete variables.



Dos de ellas, por ejemplo, son N, el número de civilizaciones en la Vía Láctea cuyas emisiones electromagnéticas se puede detectar, y fp, la fracción de estrellas con sistemas planetarios.



La ecuación de Drake ha sido usada en el pasado para demostrar que la cantidad de sitios posibles donde podría haber vida debería producir un gran número de civilizaciones.



Suele relacionarse con la paradoja de Fermi, pero busca aterrizar la teoría matemáticamente.

3. La hipótesis de la panspermia

Esta teoría propone que la vida en la Tierra pudo haberse originado a partir de microorganismos extraterrestres que llegaron a través de meteoritos o cometas, por lo que indica que sí existe vida fuera del planeta.



Según la 'BBC', esta teoría postula que la vida está en todo el Universo y se puede transportar de un lado a otro, a través de dichas rocas que chocan con los planetas.



Aunque no ha sido probada, un equipo de científicos prominentes del MIT y Harvard, "están tan suficientemente convencidos de la plausibilidad de la panspermia que han invertido más de una década, y una buena cantidad de fondos de la Nasay otros fondos", señala el blog de Astrobiología de la Nasa, "para diseñar y producir un instrumento que pueda enviarse a Marte y potencialmente detectar ADN o el más primitivo ARN", y comprobar si alguna forma de vida fue llevada a Marte.

4. La teoría de la zona habitable

Esta teoría sugiere que la vida extraterrestre solo puede existir en planetas que se encuentran dentro de una zona habitable alrededor de una estrella, donde las condiciones son adecuadas para la existencia de agua líquida, como es el caso de la Tierra.



Como explica el portal 'La sexta' con esto se refieren a la franja alrededor de una estrella donde las temperaturas se mantienen entre los 0º C y los 100º C.



Según este concepto, un planeta que orbite muy cerca de su estrella será extremadamente seco y cálido, y si está muy alejado será demasiado frío.



Pero los investigadores han apuntado a que esta teoría puede tener sus fallas, pues factores como el calentamiento interno de un planeta producido, por ejemplo, por el dióxido de carbono, puede dejar de ser habitable o si estaba congelado debido a las distancias con su estrella, descongelarse y ser viable para la proliferación de vida.

5. El efecto gorila cósmico

Existe un conocido experimento demostró que cuando un observador se centra en contar los pases durante un juego de pelota, no detecta si alguien cruza por el escenario, así este vaya disfrazado de gorila.



Según los neuropsicólogos Gabriel de la Torre y Manuel García, de la Universidad de Cádiz, en su artículo 'El efecto gorila cósmico o el problema de las señales inteligentes no terrestres no detectadas' explican que algo similar podría estar pasando, que evita que detectemos las señales de vida inteligente.



Esta teoría, más allá de explicar la posible existencia de vida extraterrestre, trata de brindar luces sobre el contacto con ella.



"Nuestra concepción del espacio está limitada por nuestro cerebro, y puede que tengamos las señales inteligentes encima y no las veamos", dicen los autores del estudio.



"Se explica cómo nuestra propia neurofisiología, psicología y conciencia pueden desempeñar un papel importante en esta tarea de búsqueda de civilizaciones no terrestres y cómo se han descuidado hasta la fecha, teniendo en cuenta la ceguera intensional", describen en el artículo.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN DE EL MERCURIO (GDA)

EL TIEMPO

