Desde 1998 L’Oreal ha trabajado junto con la Unesco en el programa ‘For Women in Science’, una iniciativa para empoderar a las mujeres científicas del mundo y eliminar las barreras que impiden su inserción y participación en estos campos. Esto lo han hecho a través de premios que tienen como objetivo otorgar reconocimientos económicos y con los que han reconocido a 122 mujeres excepcionales que han logrado grandes avances en la investigación científica, cinco de ellas también han recibido el Premio Nobel.



Además de este importante galardón, L’Oreal y la Unesco tienen 52 programas nacionales y regionales en 110 países, entre ellos Colombia, donde este año, en alianza con el Icetex y el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, reconocen hoy, en su decimotercera edición, a seis científicas del país por sus proyectos de investigación en áreas sobre ciencias médicas, ciencias de la vida, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, química y física, en un evento en la residencia del embajador de Francia.

Las ganadoras, que se destacaron en la convocatoria que este año recibió más de 232 postulaciones de toda Colombia, serán premiadas cada una con un incentivo académico de 40 millones de pesos, dirigidos a facilitar la continuidad de la ejecución de los proyectos postulados en la convocatoria del programa.

“Desde L’Oréal apoyamos y creemos firmemente que es fundamental actuar a favor de una mayor inclusión en la investigación y animar a las jóvenes a orientarse hacia carreras científicas. Por eso, estamos comprometidos en empoderar a más mujeres científicas para que superen los obstáculos actuales e inspiren a las próximas generaciones para dedicarse a la ciencia”, asegura Alberto Mario Rincón, director general de L´Oréal Cera, quien añade que con esto, no solo buscan reducir la brecha de género en el campo científico, sino también ampliar las fronteras del empoderamiento femenino y alentar a la sociedad a trabajar con este mismo objetivo.

Estas son las seis científicas colombianas ganadoras este año del premio ‘Para las Mujeres en la Ciencia’ en Colombia.

Diana Carolina Ortega



Diana Carolina Ortega Foto: Cortesía

Diana Carolina es bióloga, con una maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle y actualmente adelanta también estudios doctorales en Ciencias-Biología. La investigadora Ortega fue reconocida dentro de la convocatoria por su proyecto de investigación sobre genes de resistencia a la malaria en población afrodescendiente del Pacífico colombiano.

A lo largo de su carrera, la científica también ha sido beneficiaria de la beca joven investigadora de Colciencias en dos ocasiones y obtuvo una mención meritoria en su trabajo de investigación de la maestría en el 2018 en la Universidad del Valle.

Paula Andrea Ossa



Paula Andrea Ossa Foto: Cortesía

Paula Andrea nació en Restrepo Valle del Cauca. Es bióloga con maestría en Ciencias Biológicas y candidata a Doctora en Ciencias-Biología de la Universidad de Caldas. Participó de la convocatoria de ‘Para Mujeres en la Ciencia’ con un proyecto de investigación sobre la enfermedad de Lyme y fiebres recurrentes en el departamento de Arauca asociadas a garrapatas y mamíferos.

En a lo largo de su carrera ha recibido otros reconocimientos como ganadora de la beca Colombia Biodiversa 2010, de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, con su trabajo de grado; tesis de pregrado meritoria; tesis de maestría laureada, y la Beca Excelencia Doctoral Bicentenario-Financiable “Formación de Capital Humano de Alto Nivel Universidad de Caldas-Nacional”.

Yesenia Madrigal



Yesenia Madrigal Foto: Cortesía

Yesenia es Bióloga y candidata a doctora en Biología de la Universidad de Antioquia. Es docente de cátedra de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta misma institución y está vinculada como investigadora junior en el grupo de investigación EvoDevo en Plantas.

Esta botánica trabaja con evolución y desarrollo en plantas neotropicales y busca entender cómo son los diferentes procesos genéticos, morfológicos y evolutivos durante la floración y la formación de las flores y los frutos. Ha recibido importantes reconocimientos como el Kaplan Award in Comparative Morphology de la Botanical Society of America, Beca Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano, mejor presentación en el 1st International Electronic Conference on Plant Science y el BSA Graduate Student Research Award de la Botanical Society of America.

Andrea Fernanda Monroy



Andrea Fernanda Monroy Foto: Cortesía

Andrea estudió Microbiología Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en Gestión ambiental y cursa un doctorado en Toxicología ambiental en la Universidad de Cartagena. Participó en la convocatoria con un proyecto que se titula Humedales artificiales una estrategia Verde para tratar aguas grises, el cual busca ser una respuesta a la necesidad de abordar la gestión de estos residuos líquidos en poblaciones rurales que no tienen acceso a infraestructura de saneamiento básico.

Entre los reconocimientos que ha recibido en su carrera, la investigadora recibió en 2022 el Premio Lueny Morell a la innovación educativa y ganó en 2021 el reto United Nations Climate Change Learning Partnership, que exalta las diez mejores historias para la acción climática.

Consuelo Betancourth



Consuelo Betancourth Foto: Cortesía

Consuelo es bióloga de la Universidad de Nariño, tiene una maestría en Ciencias Biológicas y es doctora en Ciencias-Biología de la Universidad de los Andes. Es una investigadora que está interesada en estudiar el comportamiento, la ecología evolutiva y las respuestas conductuales y ecofisiológicas de las ranas venenosas neotropicales a los cambios rápidos inducidos por el hombre. Le encanta el trabajo de campo, la ciencia comunitaria y le fascina observar y estudiar la historia natural de las especies.

Clara Viviana Rua



Clara Viviana Rua Foto: Cortesía

Clara es zootecnista, con una maestría en Biología en la Universidad de Antioquia.



Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias-Producción animal en la Universidad Nacional.



Participó de la convocatoria con un proyecto con el que espera aportar a la construcción de conocimiento para la innovación social y productiva en comunidades indígenas wayús de la Alta Guajira.



Entre sus líneas de investigación están la nutrición y alimentación animal y la evaluación productiva y socioeconómica de los sistemas de producción ovina y caprina.





ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

