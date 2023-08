Una de las opciones más comunes que se ofrecen a los pacientes que requieren de anteojos para ver mejor, es el uso de lentes con filtro para luz azul.



Muchos beneficios han sido asociados a esta característica, por ejemplo, protección contra la luz que emiten las pantalla, mejoría en el sueño, entre otros.



Sin embargo, un nuevo estudio asegura que en realidad no hay beneficios a corto plazo por el uso de gafas con este filtro.

Laura Downie, profesora de optometría y ciencias de la visión, además de directora de la unidad de traducción de la investigación, de la Universidad de Melbourne, en Australia, publicó en un comunicado que "puede no haber beneficios a corto plazo al usar filtro para la luz azul en los lentes mientras se utiliza el computador”.



De acuerdo con los resultados del estudio, Downie manifestó que no hay claridad en los beneficios que aportan este tipo de filtros.



"Actualmente, no está claro si estos lentes afectan la calidad de la visión o el resultado del impacto en el sueño, y no se puede concluir los efectos que potencialmente tendría en la salud de la retina en el largo plazo”, dijo en el documento.

En algunas ocasiones, las aplicaciones del computador dejan de funcionar. Foto: iStock

El estudio, titulado 'Lentes para gafas con filtro de luz azul para el rendimiento visual, el sueño y la salud macular en adultos', evaluó los efectos a corto plazo en la salud visual comparando el rendimiento entre lentes con y sin este filtro.



"Es posible que no haya diferencias en las puntuaciones subjetivas de fatiga visual con lentes con filtro de luz azul en comparación con lentes sin filtro de luz azul", resalta una de las conclusiones del estudio.



La experta resaltó que ese tipo de lentes se recetan con frecuencia a muchas personas alrededor del mundo y que se asocian con reducción en la fatiga visual debido al uso de dispositivos digitales.



Sin embargo, expresó que "la evidencia no es concluyente, es incierta para estas afirmaciones. Nuestros hallazgos no respaldan la prescripción de lentes con filtro de luz azul".

Expertos aseguran que uso de lentes con filtro de luz azul no tienen efectos en la fatiga visual por uso de dispositivos. Foto: iStock

En el comunicado, Sumeer Singh, también autora de la investigación, explicó que los lentes con esta característica suelen filtrar entre el 10 % y el 25 %, lo que no es relevante, debido a que "la cantidad de luz azul que nuestros ojos reciben de fuentes artificiales, como las pantallas de computadora, es aproximadamente una milésima parte de la que obtenemos de la luz natural".



También explicó que filtrar niveles más altos de luz azul "requeriría que las lentes tuvieran un tinte ámbar obvio, lo que tendría un efecto sustancial en la percepción del color”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

