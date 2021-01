Las estrellas de mar se están extinguiendo por asfixia

Durante más de siete años, una misteriosa enfermedad debilitante casi ha acabado con las poblaciones de estrellas de mar en todo el mundo. Algunas de estas especies están al borde de la extinción.



Le puede interesar: La Tierra ya alcanzó su velocidad máxima



Una nueva investigación dirigida por la Universidad de Cornell sugiere que las estrellas de mar, víctimas de la enfermedad de desgaste de las estrellas de mar (SSWD por sus siglas en inglés), en realidad pueden tener dificultad respiratoria, literalmente "ahogándose" en su propio entorno, ya que la actividad microbiana elevada derivada de la materia orgánica cercana y las temperaturas cálidas del océano roban las criaturas de su capacidad para respirar.

"Como seres humanos, respiramos, ventilamos, llevamos aire a nuestros pulmones y exhalamos", dijo en un comunicado Ian Hewson, profesor de microbiología en la Universidad de Cornell. "Las estrellas de mar difunden oxígeno sobre su superficie exterior a través de pequeñas estructuras llamadas pápulas o branquias de la piel. Si no hay suficiente oxígeno alrededor de las pápulas, las estrellas de mar no pueden respirar".



La investigación, "Evidencia de que los microorganismos en la interfaz animal-agua provocan la enfermedad de desgaste de las estrellas de mar", se publicó en la revista Frontiers in Microbiology.



Vea también: Estas serán las noticias científicas del año, según Nature y Science



Según Hewson, las condiciones del océano conducen a la producción de cantidades inusuales de material orgánico, lo que, según él, impulsa a las bacterias a prosperar. A medida que las bacterias consumen la materia orgánica, agotan el oxígeno en el agua, creando un microambiente con bajo contenido de oxígeno que rodea a las estrellas de mar y conduce a la deflación, decoloración, hinchazón y torsión o rizado de las extremidades.



"Es una cascada de problemas que comienza con cambios en el medio ambiente", dijo Hewson, y explicó que la mayor parte de la materia orgánica proviene de la exudación microscópica de algas (una descarga), la excreción y egestión de zooplancton y los cadáveres de animales en descomposición. Esto estimula un grupo de bacterias llamadas copiotrofas, que sobreviven con carbono y consumen rápidamente materia orgánica, dijo.



Los copiotrofos respiran, dijo, por lo que mientras absorben la materia orgánica, agotan el oxígeno en el espacio acuoso de la estrella de mar.



Además: La Exposición Universal, una vitrina cultural y científica



"Son las concentraciones de materia orgánica en el agua", dijo. "Si tienes una estrella de mar muerta y podrida junto a estrellas de mar que están sanas, toda la materia orgánica de esa persona muerta se desplaza y alimenta a las bacterias, creando un ambiente hipóxico. Parece que se está transmitiendo una enfermedad".



Hewson dijo que si bien se debe hacer más trabajo científico, "esto reformula la discusión sobre la ecología de las enfermedades marinas, que se ha centrado en las enfermedades patógenas", dijo. "Ahora deberíamos incluir microorganismos que no causan directamente la patología, ya que pueden tener una clave para afectar la salud de las estrellas de mar".



EUROPA PRESS