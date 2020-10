Las arañas que son capaces de oír sin tener orejas

Las arañas con cara de ogro, llamadas así por sus enormes ojos, suman a su increíble visión nocturna ya conocida la capacidad de escuchar a sus depredadores y presas, según un nuevo estudio.



Al no tener orejas, estas arañas usan pelos y receptores de articulaciones en sus patas para captar sonidos desde al menos 2 metros de distancia. Los resultados, publicados en Current Biology, sugieren que las arañas pueden escuchar sonidos de baja frecuencia de presas como insectos, así como sonidos de alta frecuencia de sus depredadores, las aves.

"Creo que muchas arañas pueden oír, pero todo el mundo da por sentado que las estos animales tienen una telaraña pegajosa para atrapar a sus presas, por lo que solo son buenas para detectar vibraciones cercanas", dice el autor principal Ron Hoy, profesor de neurobiología y comportamiento en la Universidad de Cornell.



(Vea también: Identifican mutación del coronavirus que se expandió por Europa)



"La detección de vibraciones funciona para sentir el temblor de la telaraña o del suelo, pero detectar esas perturbaciones en el aire a distancia es competencia de la audición, que es lo que hacemos nosotros y las arañas también, pero lo hacen con receptores especializados, no con tímpanos".



En lugar de esperar pasivamente a que la presa caiga en una red y se atasque, las arañas con cara de ogro utilizan sus redes como arma. Después de pasar las horas del día completamente quietas, mezclándose con las hojas de palmetto circundantes, emergen por la noche para colgar cerca del suelo y arrojar sus redes sobre insectos desprevenidos.



(Además: Las aves protagonizarán la nueva versión de las Expediciones Bio)



Si bien usan su aguda visión nocturna para atrapar a sus presas en el suelo, también pueden atrapar insectos en el aire realizando un elaborado golpe hacia atrás coreografiado, que no parece depender de la visión.



"En un estudio anterior, de hecho, les puse silicona dental sobre los ojos para que no pudieran ver", dice el primer autor Jay Stafstrom, investigador postdoctoral del Laboratorio Hoy.



"Y descubrí que cuando las devolvía a la naturaleza, no podían atrapar presas del suelo, pero sí podían atrapar insectos del aire. Así que estaba bastante seguro de que estas arañas estaban usando un sistema sensorial diferente para cazar insectos voladores ".



(Además: ¿Por qué será especial la luna llena de Halloween?)



Si bien ese estudio insinuó que las arañas podrían escuchar, este mostró lo bien que pueden hacerlo. Al observar las reacciones de las arañas a diferentes tonos y medir su respuesta neuronal con electrodos colocados en el cerebro y las piernas de las arañas, el equipo determinó que las arañas podían escuchar sonidos de hasta 10 kHz de frecuencia, mucho más altos que los sonidos de un insecto volador o terrestre.



"Cuando tocaba frecuencias de tono bajo, incluso desde la distancia, golpeaban como si estuvieran cazando un insecto, lo que no hacen con frecuencias más altas", dice Stafstrom. "Y el hecho de que pudimos hacer eso desde la distancia, sabiendo que no nos estamos acercando y haciéndolos vibrar. Eso fue clave para saber que realmente pueden escuchar".



Escuchar estas frecuencias más altas puede no ser útil para la caza, pero puede ayudarlos a mantenerse alerta cuando se esconden de sus propios depredadores.



Si bien estos resultados dejan en claro que las arañas pueden detectar bien los sonidos, los investigadores están interesados en probar su audición direccional, si pueden saber de dónde provienen los sonidos. Si también pueden oír direccionalmente, esto podría ayudar a explicar mejor su estilo de caza acrobático.



"Lo que encontré realmente asombroso es que para lanzar su red a los insectos voladores tienen que hacer media voltereta hacia atrás y extender su red al mismo tiempo, por lo que esencialmente están jugando en el jardín central", dice Hoy. "La audición direccional es un gran problema en cualquier animal, pero creo que realmente habrá algunas sorpresas interesantes de esta araña".



EUROPA PRESS