¿Quién está saqueando este patrimonio único de Colombia?

De acuerdo con el historiador Sergio Acosta, docente de la Universidad de Santander y quien trabajó en el museo Piedra del Sol, en Floridablanca (Santander), como registrador de la colección guane ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la problemática de los guaqueros en el departamento no es un asunto menor, toda vez que esos pequeños objetos que para los saqueadores son moneda de cambio representan –quizás– la única manera de conocer a fondo las culturas precolombinas que habitaron en esta zona.



Santander –explica el experto– es de los pocos departamentos de Colombia que, en la actualidad, no tienen comunidades indígenas. Se estima –sigue en su explicación– que los guanes vivieron en esta región entre los años 1200 y 1600 (d. C.), pero se extinguieron muy pronto después de la llegada de los españoles y con el subsiguiente proceso de mestizaje.



“Desafortunadamente, en la actualidad son pocos los vestigios que nos quedan de ellos porque, como su economía estaba basada en el trueque, en especial de objetos fabricados de algodón, la mayoría de estos se han desintegrado con el tiempo”, asegura Acosta. Y añade que la mejor manera de conocer a los guanes no es a partir de lo que ofrecían en sus intercambios, sino de lo que recibían a cambio de sus tejidos: el oro y la cerámica que tanto apetecen los guaqueros. Tejidos que –literalmente– valían oro.



Acosta asegura que la mayoría de las colecciones arqueológicas sobre los guanes que hoy hay en universidades y otros centros de conservación no son producto de investigaciones académicas y excavaciones, sino que fueron compradas, muy seguramente, a los guaqueros. “Esto es un pequeño consuelo porque, aunque podemos conservar algunas piezas, no podemos hacer estudios a fondo sobre esta valiosa etnia, porque todas las piezas arqueológicas están sacadas de su contexto original”, dice.