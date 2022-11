El 3 de noviembre se cumplen 65 años de una misión enmarcada por un ambiente de tristeza y en unas circunstancias realmente dramáticas: la perrita Laika, primer ser vivo en orbitar la Tierra.



​Apenas un mes después del exitoso lanzamiento del primer satélite artificial por la Unión Soviética, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, los científicos y técnicos encabezados por el ingeniero aeronáutico Serguéi Koroliov se vieron presionados por el líder comunista Nikita Khrushchev para realizar un gran evento con motivo de la celebración en ese mes de noviembre de los 40 años de la revolución bolchevique.

Khrushchev específicamente quería un espectáculo que le permitiera hacer propaganda sobre la superioridad tecnológica soviética en plena “guerra fría” con Estados Unidos.

El objetivo inmediato en esta “carrera espacial” era enviar un ser humano al espacio, pero se consideraba esencial primero colocar en órbita a un animal y traerlo de vuelta sano y salvo, comprobando su estado luego de la experiencia.

Tal misión con sistema de retorno no estaría lista sino hasta la primavera del año 1958 con el Sputnik 2, pero a los políticos del Kremlin les pareció ideal para celebrar y destacar la excelencia del comunismo.

El monumento de Laika fue estrenado en 2008. Foto: Google Maps

Los científicos y técnicos no tuvieron más remedio que adelantar la misión. El Sputnik 2 ya se encontraba en construcción, pero apenas contaban con unos 20 días para el lanzamiento y aún no había diseño del sistema de retorno: el animal moriría en el espacio.

Para la misión seleccionaron a varios perros de las calles de Moscú a los que sometieron a diferentes pruebas y entrenamiento. Por supuesto se consideró que un perro callejero sería más resistente que una mascota casera a las duras pruebas.

Los requisitos eran que el can pesara menos de 6 kilos y midiera alrededor de 35 centímetros de altura, esto para poder entrar en la pequeña cápsula del Sputnik 2. Una perrita, Laika, -en ruso “ladradora”-, de unos tres años de edad, llenó todos los requisitos para convertirse en el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

“Después de sujetarla en el contenedor y antes de cerrar la escotilla, la besamos en su nariz y le deseamos buen viaje, sabiendo que no sobreviviría el vuelo”. FACEBOOK

TWITTER

Uno de los directores del programa de perros de prueba describió a Laika como “tranquila y encantadora”.

En solo un mes se preparó todo, incluyendo acostumbrar a la perrita a una comida gelatinosa llena de nutrientes, y severas pruebas en centrífugas y en confinamiento progresivo en espacios reducidos hasta por varios días lo cual deterioró su comportamiento.

Esto fue muy duro para todos los involucrados pues sabían que Laika no regresaría nunca a la Tierra y moriría en el espacio.

Tiempo después las protestas de los defensores de los animales apenas fueron respondidas por los rusos con la afirmación de la existencia de un mecanismo que a los diez días de vuelo liberaba un potente veneno para eliminar piadosamente a Laika. La documentación conocida luego confirmó que la eutanasia no existió.

Laika fue colocada en el satélite tres días antes del lanzamiento. El cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, en esa época del año es extremadamente frío por lo que una manguera conectada a un calentador mantenía la temperatura de la cápsula.

Dos asistentes monitoreaban a la perrita continuamente. El animal iba atado con un arnés para contrarrestar los efectos de la ingravidez y a su alcance el agua y la gelatina.

Además, la cabina contaba con un inhibidor de dióxido de carbono y con un generador de oxígeno, así como con un ventilador que se activaba cuando la temperatura superaba los 15 grados centígrados.

Uno de los técnicos que preparó a Laika diría luego: “Después de sujetarla en el contenedor y antes de cerrar la escotilla, la besamos en su nariz y le deseamos buen viaje, sabiendo que no sobreviviría el vuelo”.

Varios sensores en el cuerpo de Laika monitoreaban su estado cardíaco, respiración y presión. Durante el lanzamiento su pulso se elevó tres veces sobre la velocidad normal pero luego se estabilizó. Aproximadamente entre cinco y siete horas de vuelo no se recibieron más señales de vida. Laika había muerto.

Entre más tiempo pasa, más me arrepiento. Simplemente no debimos hacerlo. FACEBOOK

TWITTER

En 2002 se reveló en un congreso en Houston un informe científico ruso que concluyó que Laika murió sofocada por el calor al fallar el sistema de refrigeración. Con su pasajera inerme, el Sputnik 2 continuó con su misión y dio la vuelta al planeta 2.570 veces hasta que se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre el 4 de abril de 1958.

Muchos animales han sido lanzados al espacio, pero Laika fue la única que se sabía iba a morir en su misión, aunque podríamos pensar que no fue en vano pues se demostró que el ser humano puede viajar al espacio exterior.

En 1998, Oleg Gazenko, uno de los científicos responsables de enviar a Laika al espacio expresó su dolor por el evento: “Entre más tiempo pasa, más me arrepiento. Simplemente no debimos hacerlo. No aprendimos nada de esta misión que justificara la muerte de la perrita”. La misión de Laika es un ejemplo clásico de un mal resultado de la intervención de la política en un programa científico.

Entre los nombres asociados al glorioso inicio de la Era del Espacio, el de Laika sobresale en la memoria de todos. Laika se encuentra en varios monumentos dedicados a los héroes de la cosmonáutica soviética, incluyendo el develado el 11 de abril de 2008 en las instalaciones militares donde se preparó la misión; allí está su figura colocada en la parte superior de una mano-cohete. También se destaca en el monumento a los Conquistadores del Espacio construido en 1964.

En muchos países se crearon sellos de correo con su imagen, también está su nombre en marcas de chocolates y cigarros, souvenirs, grupos musicales, canciones y además aparece en varias películas.



Hasta un trozo de suelo de Marte fue denominado “Laika” por los técnicos de la misión Mars Exploration Rover de la Nasa. Sin embargo, tal vez el homenaje más conmovedor para Laika lo encontramos en los cientos de clubes de astronomía que por todo el mundo ostentan su nombre.

Germán Puerta Restrepo

Divulgador científico

@astropuerta

astropuerta@gmail.com