Stephen Hawking fue un físico teórico británico que cambió la comprensión del universo, murió el 14 de marzo de 2018, a la edad de 76 años. Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 21 años de edad, pero a pesar de su discapacidad, continuó con su carrera académica y se convirtió en uno de los científicos más importantes de su generación.

Sus investigaciones sobre los agujeros negros y la naturaleza del universo le valieron numerosos premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla Albert Einstein y la Orden del Imperio Británico. Hawking también fue un divulgador científico apasionado, y su libro ‘Una breve historia del tiempo’ se convirtió en un éxito de ventas internacional.

Así mismo, Stephen Hawking es reconocido como una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia.

¿Cuál es la última teoría de Hawking?

Nacido en Oxford en 1942, Stephen Hawking falleció a los 76 años. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Thomas Hertog, un cosmólogo belga de la Universidad KU Leuven, fue el último colaborador del científico británico y en una reciente entrevista con la agencia AFP habló sobre la publicación del libro titulado ‘On the Origin of Time’ -Sobre los orígenes del tiempo, en español-, que fue estrenado en 2023.



La presentación del libro ‘On the Origin of Time’ ha generado suspicacias en la comunidad científica, debido a que Hertog lo presenta como la última teoría de Stephen Hawking.



El mismo Hertog señala que “es imposible distinguir qué partes de la teoría final son de Hawking y cuáles son propias”.

Utilizaron la teoría cuántica para desarrollar una nueva hipótesis sobre la física y la cosmología. Foto: EFE

Thomas Hertog trabajó con el físico durante más de dos décadas y ha reseñado que: “Hubo algo que encajó entre nosotros”, haciendo referencia a cuándo se conocieron.



La principal, la teoría de Stephen Hawking, apunta a los primeros momentos después del Big Bang, la explosión que dio origen a nuestro universo. Pero para el inglés, de acuerdo con Hertog, las leyes de la física evolucionaron junto al universo tras el Big Bang.



“Lo que planteamos es que la biología y la física son dos niveles de un gran proceso evolutivo”, dijo el científico belga. Además, aseguró que sería algo similar a lo que enseñó Charles Darwin en ‘El origen de las especies’, con la física tomando el papel de la biología y caminando de la mano con el tiempo.

Por lo que si se retrocede en el tiempo, “las leyes de la física misma comienzan a simplificarse y desaparecer. En última instancia, la dimensión del tiempo se evapora”, indicó el experto belga.



Además, asegura que: “esta teoría es difícil de demostrar, ya que los primeros años del universo están “ocultos en la bruma que dejó el Big Bang”.

