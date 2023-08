Un esperado evento astronómico que ocurre cada dos o tres años tiene conmocionados a los científicos y amantes del espacio. Se trata de la Superluna Azul, la cual podrá verse en el cielo el próximo jueves, 31 de agosto.

Según el portal de la Nasa el término de 'superluna' fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle en 1979 para describir el momento en el cual la luna está en su punto más cercano al planeta Tierra, a este fenómeno también se le conoce como luna llena de perigeo.



"En el 2023 será, además, la que podrá observarse con el mayor tamaño de todas, ya que el momento en que se muestre por completo en la bóveda celeste nuestro satélite se encontrará a unos 357.344 kilómetros de distancia de la Tierra, un 7% más cerca que la media del resto del año", señala National Geographic.

¿Cuándo y dónde se podrá ver?

Podrá ser visualizada en todo el mundo, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de cada zona y, sucederá durante la noche del 30 de agosto a la madrugada del 31.



De acuerdo con The Old Farmer's Almanac, libro de referencia que contiene pronósticos meteorológicos, este evento tendrá su punto máximo en el cielo a las 9:36 p.m.

Según especialistas, la mejor manera de poder disfrutar de este espectáculo es en las afueras de las ciudades, ya que si usted se encuentra en un área con iluminación artificial no se verá en su máximo esplendor.



Además, a diferencia de otros fenómenos como los eclipses, no es necesario que utilice protección especial o telescopios para poder observar el cielo.

Según el Calendario Lunar, la próxima Superluna de este tipo será en mayo del año 2026. Cabe resaltar que la luna no tendrá un color azul ni semejante.

Próximas superlunas según The Old Farmer's Almanac

29 de septiembre: Luna llena de la cosecha.

28 de octubre: Luna llena del cazador.

27 de noviembre: Luna llena de castor.

26 de diciembre: Luna llena fría.

