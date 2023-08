La humanidad está en la ruta de volver a la Luna con el propósito de establecer una presencia sostenida en este satélite natural, iniciando la primera colonia humana en un astro diferente a la Tierra.



El programa Artemisa consta de nueve misiones, con el objetivo de construir hábitats donde realizar investigaciones regulares. La primera misión, un viaje no tripulado, se lanzó en noviembre de 2022; el tercer viaje se realizará en el año 2025 y alunizará a la primera mujer.

Aunque esta no es la primera vez que una mujer va al espacio, y pareciera que allí la adaptación del cuerpo es similar entre hombres y mujeres, según Sharon D’souza y sus colegas, en el artículo ‘Vuelo espacial seguro para mujeres: examinando la brecha de datos y mejorando las consideraciones de diseño’, publicado en la Revista de Ingeniería en Seguridad Espacial, los vuelos espaciales y sus consecuencias parecen tener efectos diferentes en las funciones vitales entre hombres y mujeres. Sin embargo, las evidencias no son contundentes, pues la información existente y la que se está generando no discrimina por sexo.

La exploración humana del espacio es una actividad que ha sido principalmente masculina: solo el 13 % de quienes han hecho vuelos espaciales son mujeres (alrededor de 70), lo que es poco para generalizar sobre los efectos que tienen las condiciones extremas del espacio, en el comportamiento físico y mental de las astronautas.

“Artemis es la oportunidad de corregir lo que se hizo en el pasado, e incluir a la mujer en la exploración espacial”, dice en entrevista Mariona Badenas, licenciada en astrofísica y estudiante de doctorado en ciencias planetarias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Christina Hammock Koch es una astronauta e ingeniera estadounidense y la primera mujer designada para orbitar la Luna a bordo de la misión Artemis 2 de la Nasa. Foto:

Los riesgos de ir al espacio

El Programa de Investigación Humana de la Nasa, que “trabaja en los mejores métodos y tecnologías para respaldar viajes espaciales humanos seguros y productivos”, reporta en su sitio de internet cinco riesgos de las expediciones extraterrestres: la exposición a la radiación, que puede generar enfermedades degenerativas o cáncer; el aislamiento, que afecta el comportamiento, los ciclos de sueño y el estado de ánimo; la exposición prolongada a la microgravedad, generando pérdida de masa muscular y ósea; el confinamiento extendido, que puede alterar el sistema inmune; y el de estar lejos de la Tierra, con la posibilidad de ocasionar una deficiencia en la atención médica, afectando la salud mental de la tripulación.

Para Paola Castaño, investigadora colombiana en el proyecto Filosofía de la ciencia abierta para diversos entornos de investigación, de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, “se está enviando seres humanos para un contexto ambiental para el que evolutivamente no fuimos diseñados, y en el que se someten a diversas variables (microgravedad, radiación, etc.,.) que actúan sobre el cuerpo humano, con efectos sobre los que no hay certeza a largo plazo”.

Qué pasa con las mujeres en el espacio

Llevar mujeres al espacio representa una ventaja operativa. Las astronautas son más pequeñas, por lo que requieren menos recursos y generan menos desperdicios, disminuyendo así la carga de la nave, afirma Kate Greene, miembro de una misión simulada llevada a cabo por la Nasa, en nota publicada por la National Geographic.

En 2019, la primera caminata espacial programada para solo mujeres, no se hizo en la fecha prevista, pues los trajes disponibles no se acoplaron a las astronautas Anne McClain y Christina Koch. Foto: Cortesía NASA

Sin embargo, los trajes espaciales fueron diseñados para los hombres y no se ajustan a la morfología femenina, llegando a retrasar misiones. Por ejemplo, en el 2019, la primera caminata espacial programada para solo mujeres, no se hizo en la fecha prevista, pues los trajes disponibles eran para hombres y no se acoplaron a las astronautas Anne McClain y Christina Koch. Finalmente, el paseo espacial tuvo lugar siete meses después, cuando hubo ropa de la talla de las exploradoras.

D´souza, en el artículo de revisión ya mencionado, analizó la evidencia publicada en 70 trabajos sobre los efectos de los viajes espaciales en la anatomía del cuerpo, clasificándolos de acuerdo con el sistema funcional que afecta.



La autora reporta que, por ejemplo, el síndrome de discapacidad visual por presión intracraneana, propio de situaciones con baja gravedad, parece ser menor en mujeres.



A su vez, debido a los cambios en los niveles de estrógeno entre la pre y posmenopausia, el riesgo de enfermedades cardiacas en estas últimas es incluso mayor que en hombres. No obstante, en ninguno de los dos casos se cuenta con datos suficientes para llegar a conclusiones generalizables.

En el mismo documento se muestra que los estudios sobre los efectos en el sistema neurosensorial, el sistema inmune y los temas comportamentales, tienen información limitada y no está discriminada por sexo, lo cual dificulta las decisiones sobre las medidas atenuantes ante la exposición a riesgos en el espacio.



Adicionalmente, las astronautas deben decidir si prefieren mantener o no su menstruación durante las misiones espaciales. Si la mantienen, deben llevar tampones o toallas higiénicas, aumentando la carga; además, los baños de las naves y de la Estación Espacial Internacional no están diseñados para reciclar orina, principal fuente de suministro de agua en el espacio, con sangre.

Por otro lado, según Varsha Jain, ginecóloga espacial en la Nasa, en reportaje con la BBC, los Anticonceptivos Orales o Anticonceptivos Reversibles de Uso Prolongado son las alternativas seguras y disponibles para suspender los periodos, con la ventaja adicional de reducir la carga de la nave, sin generar desperdicio.



Sin embargo, en el trabajo publicado en la revista Medicina Aeroespacial y Desempeño Humano, entre cuyos autores está Jon G. Steller, de la Universidad de California se afirma que “es necesario analizar y considerar los riesgos ginecológicos y los posibles eventos adversos durante los vuelos espaciales, como componente crítico de la medicina preventiva para futuras misiones de exploración.

Mandar más mujeres al espacio

Castaño y de D´souza coinciden en que el estudio científico de los efectos fisiológicos y psicológicos de los humanos sometidos a microgravedad, radiación y aislamiento, que se presentan en los viajes al espacio, requiere más datos discriminados por sexo, y que con la información de los viajes existentes no es suficiente.

La astronauta de la ESA Samantha Cristoforetti dentro de un saco de dormir en su alojamiento personal para la tripulación en la Estación Espacial Internacional el 6 de diciembre de 2014. Foto: ESA

Cuando se manda una persona al espacio esta debe ser considerada desde dos dimensiones, la de paciente y la de sujeto de investigación. Según Castaño, en la primera, hay que respetar la confidencialidad médico - paciente, pero en la segunda se debe registrar toda la información clínica que sea objeto de la investigación.



Algunos de estos datos, pueden ser parte de la confidencialidad y, como son pocas las personas que han ido al espacio, compartir esta información hace fácilmente identificables a los sujetos, sin necesidad de exponer sus nombres. En consecuencia, hay información relevante para el análisis del comportamiento del cuerpo que, para mantener el anonimato, no se conoce, limitando los estudios.

La solución para responder a los interrogantes de la ciencia médica en el espacio puede estar en la Tierra, en los ambientes análogos, ecosistemas terrestres que, por sus condiciones geográficas, se aproximan a las condiciones espaciales y en los cuales se simulan los viajes espaciales.



Sin embargo, “hay muchas maneras de hacer estudios en los ambientes análogos, pero en estos la perspectiva de género no ha estado” indica Castaño, lo cual está alineado con las recomendaciones del artículo de D’souza, de desagregar los estudios por sexo, evaluando los efectos diferenciables entre hombres y mujeres, que permitan generar medidas mitigantes sobre los riegos en el espacio para las mujeres.

Mariona Badenas, del MIT, coincide. Los ambientes análogos son un buen escenario para recoger información y, para identificar el efecto sobre la anatomía femenina, es indispensable diferenciar por sexo.



Sin embargo, para ella, la única forma de conocer cómo reacciona el cuerpo en el espacio es yendo hasta allá. Badenas considera que esta es la oportunidad que tiene la humanidad de equilibrar la balanza en la exploración espacial, empezando a incluir no solo a mujeres, sino a toda la diversidad de seres que hay en el planeta.

Por el momento, se espera que Artemis, en el 2025, lleve a la primera mujer -Christina Koch- a la Luna. En el entretanto, hay tiempo para comprender algunas de las dinámicas del cuerpo femenino con astronautas análogas en tierra, a la vez que se envían más mujeres a la Estación Espacial Internacional.

Mujeres en el espacio

Nora Al Matrooshi, astronauta árabe. Foto: EFE

• 1963. El 16 de junio, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en el mundo que vuela al espacio cósmico.

• 1978. La NASA admite a mujeres en sus programas de entrenamiento. Se presentan 1.544 mujeres de un total de 8.079 personas. Sally Ride es una de las mujeres admitidas.

• 1983. Sally Ride, de 32 años, se convierte en la primera estadounidense en participar en la expedición del Challenger STS-7.

• 1984. La estadounidense Kathy Sullivan encabeza una expedición a la Luna. Dos mujeres astronautas realizan, por primera vez, salidas fuera de la nave espacial (EVA). En julio, será la rusa Svetlana Savitskaya, y en octubre lo hará Katheryn D.Sullivan.

• 1986. 28 de enero. Se produce la gran catástrofe del Challenger: Los tripulantes mueren, entre los cuales se encuentran dos mujeres, Sharon Christa MacAuliffe y Judith A. Resnik.

Las astronautas Jessica Meir (Izq.) y Christina Koch a bordo de la Estación Espacial Internacional. Foto: EFE

• 1991. Ellen Ochoa es la primer mujer astronauta de ascendencia latina en viajar al espacio.

• La ex astronauta de la NASA Mae Jemison voló en la misión STS-47 del transbordador espacial Endeavour en 1992, convirtiéndose en la primera mujer negra en el espacio.

• 1996. La astronauta estadounidense de 53 años, Shannon Lucid, permanece seis meses en el espacio al interior de la nave Mir, conquistando el récord femenino de EEUU, de permanencia ininterrumpida en estado de ingravidez.

• 1998. La estadounidense Janet Lynn Kavandi participa en el noveno vuelo del Discovery y permanece 9 días en la Estación Mir.

• 1999. Eileen Collins, Coronela de la Fuerza Aérea de EEUU (USAF), es la primera mujer al frente de una misión espacial en el transbordador Columbia. 2000.

• La ex astronauta de la NASA Susan Helms fue la primera mujer miembro de la tripulación a bordo de la estación espacial y miembro de la Expedición 2 de marzo a agosto de 2001. Helms comparte el récord de la caminata espacial más larga, totalizando 8 horas 56 minutos, con su compañero astronauta de la NASA Jim Voss.

• 2003. El transbordador espacial Columbia estalla al regresar a la Tierra, al finalizar su misión 28. A bordo viajaban siete astronautas, dos de los cuales eran mujeres: Kalpana Charla y Laurel Clark

• 2008. La ex astronauta de la NASA Peggy Whitson fue la primera mujer comandante de la ISS, a partir de abril de 2008, durante un período de servicio de seis meses en la Expedición 16.

Recientemente la Agencia Espacial Europea hizo una campaña en busca de mujeres y personas discapacitadas para aumentar la diversidad de sus tripulaciones. Foto: iStock

• 2010. La vez que hubo más mujeres en el espacio al mismo tiempo (cuatro) fue en 2010, cuando el transbordador espacial Discovery visitó la estación espacial para la misión STS-131. Los siete tripulantes del Discovery incluyeron a las astronautas de la NASA Dorothy Metcalf-Lindenburger y Stephanie Wilson y la astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), Naoko Yamazaki. El equipo de seis personas de la estación espacial incluía a la astronauta Tracy Caldwell Dyson de la NASA.

• La Expedición 24 marcó una primicia con dos mujeres, las astronautas de la NASA Shannon Walker y Tracy Caldwell Dyson, asignadas a una misión de la estación espacial desde abril a septiembre de 2010.

• La clase del 2013 fue la primera con igual número de mujeres y hombres astronautas.

• La astronauta de la NASA Anne McClain se convirtió en la primera mujer en vivir a bordo de la estación espacial como parte de dos tripulaciones diferentes con otras mujeres: Serena Auñón-Chancellor en 2018 y Christina Koch en 2019.

• Las astronautas Jessica Meir y Christina Koch de la NASA completaron la primera caminata espacial femenina en octubre de 2019.

* Nubia Velasco, estudiante de la maestría en periodismo científico de la Universidad Javeriana, profesora asociada Universidad de los Andes.