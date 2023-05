A menudo se escuchan testimonios sobre accidentes que sufren las personas al caerse. Algunos lo pueden ver normal, pero hay expertos que aclaran que estos hechos se deben a factores que "pueden influenciar la capacidad motora y la condición física", según una investigación de la Universidad del Atlántico.



Incluso, estos accidentes son considerados como un problema de salud pública, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que al año se producen alrededor de 684.000 caídas que causan la muerte, según un estudio del 2021.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Los mejores apoyos para correr: técnicas de ‘running’).

Facebook Twitter Linkedin

Mayores de 60 años tienen más probabilidad de sufrir caídas. Foto: iStock

Si está preocupado por sufrir alguna caída, la 'prueba del flamenco' o más conocida como la 'prueba de los 10 segundos' lo puede ayudar a determinar su longevidad.



Royal Australian College of General Practitioners, organismo profesional de médicos en Australia, aclaró que si una persona a partir de los 40 años no es capaz de poder pararse en un solo piel durante al menos 10 segundos tiene un "84 % más de probabilidades de morir por cualquier causa durante un período posterior de 10 años".

(Además: Obesidad mórbida: pacientes tienen casi 10 años menos de expectativa de vida).

De hecho, una investigación demostró que las personas que no podían pararse en una sola pierna, durante 10 segundos, tenían más probabilidades de tener enfermedades de base como hipertensión, diabetes, colesterol, entre otras, según el citado medio, si es que ya no las padecían.



De acuerdo con lo anterior, los expertos recomiendan que, si no puede realizar correctamente el ejercicio o no alcanza a completar los 10 segundos, debe asistir a un especialista para que pueda examinarlo y determinar su estado de salud a nivel general.

Más noticias en EL TIEMPO

La advertencia de la OMS sobre los edulcorantes con los que se sustituye al azúcar

Acemi califica como retroceso la desaparición de las EPS en dos años

Reforma de la salud: gremios rechazan aprobación en bloques de polémicos artículos

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS