La Nasa nombra Perseverance al rover Mars 2020 

El rover de la misión Mars 2020, que la NASA lanzará a Marte este verano, ya tiene un nuevo nombre: Perseverance, elegido entre las propuestas de 28.000 escolares de todo Estados Unidos.

El nombre elegido fue presentado al concurso 'Name the Rover' de la agencia por Alexander Mather, alumno de séptimo grado de la Escuela Secundaria Lake Braddock en Burke, Virginia.



Mather recibió la felicitación personal del administrador de la Nasa Thomas Zurbuchen.



"La idea de Alex capturó el espíritu de exploración", dijo Zurbuchen.



"Al igual que todas las misiones de exploración anteriores, nuestro vehículo se va a enfrentar a desafíos, y va a hacer descubrimientos sorprendentes. Ya ha superado muchos obstáculos para llevarnos al punto donde estamos hoy" dijo Zurbuchem.



Alex y sus compañeros de clase son la Generación Artemisa, y van a dar los siguientes pasos al espacio que nos conducirán a Marte. Ese trabajo inspirador siempre requerirá perseverancia. No podemos esperar a ver esa placa de identificación en Marte."



Perseverance es la última de una larga línea de exploradores del Planeta Rojo nombrados por niños en edad escolar, desde Sojourner en 1997 hasta los gemelos Spirit y Opportunity, que aterrizaron en Marte en 2004, pasando por Curiosity, que ha estado explorando Marte desde 2012. En cada caso, el nombre fue seleccionado tras un concurso nacional.



El concurso que finalizó con la propuesta ganadora de Perseverance por parte de Alex comenzó el 28 de Agosto de 2019.



Casi 4.700 jueces voluntarios (educadores, profesionales y entusiastas del espacio de todo el país) revisaron las presentaciones para ayudar a reducir el grupo a 155 semifinalistas.



Una vez que ese grupo se redujo a nueve finalistas, el público tuvo cinco días para votar a sus favoritos, registrando más de 770.000 votos.



"Esta fue una oportunidad para ayudar a la agencia que puso a los humanos en la Luna y pronto lo hará de nuevo", dijo Mather.



"Este rover de Marte ayudará a allanar el camino para la presencia humana allí y quería intentar ayudar de cualquier manera que pudiera. Rechazar el desafío no era una opción".



Además de estar asociado para siempre con la misión, Mather también recibirá una invitación para viajar con su familia a la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida para presenciar cómo el rover comienza su viaje cuando se lance este verano.



El rover Perseverance de la Nasa es un robot científico que pesa poco menos de 1.043 kilos. Administrado para la agencia por JPL (Jet Propulsion Laboratory), la misión de astrobiología del rover incluye la búsqueda de signos de vida microbiana pasada.



También caracterizará el clima y la geología del planeta, y recolectará muestras de rocas y polvo marcianos para una futura misión de retorno de muestras de Marte a la Tierra, allanando el camino para la exploración humana del Planeta Rojo.



Perseverance se encuentra actualmente en proceso de ensamblaje final y verificación en el Centro Espacial Kennedy de la Nasa en Florida. Está programado para aterrizar en el Cráter Jezero de Marte un poco después de las 20.40 UTC del 18 de febrero de 2021.



EUROPA PRESS