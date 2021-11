Asteroides, un peligro cada vez más real para la vida en la Tierra

Un asteroide gigantesco que amenaza a la Tierra y un equipo de astronautas que viaja al espacio a destruirlo es un buen argumento para una película de ciencia ficción como Armageddon. Pero, más allá de la historia de Bruce Willis, ¿son estos cuerpos rocosos espaciales una amenaza real para la vida en la Tierra?



Por lo menos para la Nasa es un tema que merece atención; de hecho, la agencia está a punto de lanzar una nave espacial de millones de dólares para estrellarla contra un asteroide de 163 metros –un poco más grande que la Estatua de la Libertad–: la primera prueba de un método para proteger a la Tierra de asteroides que puedan amenazarla.



Dentro de una sala limpia en Johns Hopkins APL, la nave espacial Dart. Foto: NASA/JOHNS HOPKINS APL/ED WHITMAN

Para expertos como el astrofísico Jorge Zuluaga, profesor de la Universidad de Antioquia, el peligro que representan los asteroides para la Tierra es cada vez más real, pero no porque haya aumentado la probabilidad de que uno impacte el planeta, sino porque es mayor la presencia de seres humanos en la superficie terrestre.



A lo que se le suma la fragilidad de la sociedad humana actual, por lo que hechos como la caída de un meteorito pueden tener impacto en la economía de un país, como ocurrió en el 2013 con el evento de Cheliábinsk, en Rusia, cuando un asteroide que no había sido detectado entró a la atmósfera y ocasionó una explosión que hirió a más de 1.600 personas y causó daños estimados en 30 millones de dólares.

“Eso no pasaba hace 100 o 200 años. La amenaza aumenta, pero es porque estamos ocupando cada vez más espacio”, explica Zuluaga, y agrega que en ocasiones, cuando vemos en los medios de comunicación información sobre asteroides, incluso se subestima el número de estos cuerpos que pasan cerca de la Tierra. “En realidad los objetos que se reportan en la prensa son muchos menos que los que pasan dentro del espacio que consideramos como de riesgo”, dice.



Según la Nasa, hoy los científicos están en constante búsqueda de asteroides con trayectorias que cruzan la órbita del planeta, así como otros que se acercan dentro de aproximadamente 50 millones de kilómetros. Actualmente se conocen y se rastrean más de 26.000 asteroides cercanos.



Casi 10.000 de ellos miden 140 metros o más, y aproximadamente 2.200 se mueven en órbitas que pasan a menos de 7,5 millones de kilómetros, designándolos como potencialmente peligrosos. Pero se estima que aún hay unos 15.000 asteroides cercanos a la Tierra de 140 metros o más grandes esperando ser descubiertos.



En opinión de Zuluaga, en lo que sí se exagera un poco es en la sensación de riesgo. Para él, hay que tener en mente que a pesar de la gran cantidad de cuerpos rocosos que circulan alrededor de nuestro planeta constantemente, el espacio es muy grande y no significa que necesariamente vayan a dirigirse hacia la Tierra, aunque cada año sí ocurren entre 10 y 30 impactos reales con la atmósfera, generalmente en sitios remotos, por lo que pasan inadvertidos.

Pero si hablamos de eventos que puedan llevar al fin de la vida, existe registro de que al menos tres de las extinciones masivas que se han producido en el planeta se han atribuido en parte o en su totalidad a impactos de asteroides. Quizás el más famoso de ellos sea la extinción del Cretácico Terciario hace aproximadamente 65 millones de años, que acabó con el 70 por ciento de la vida, incluidos los dinosaurios no aviares.



Para Zuluaga, que un evento de tal magnitud se repita es casi imposible porque objetos tan grandes como el que acabó con los dinosaurios no hay muchos y por probabilidad pasan cerca de la Tierra una vez cada 100 millones de años; además, gracias a los avances de la astronomía, sobre los objetos de más de un kilómetro de diámetro que podrían pasar cerca del planeta en algún momento se conocen su ubicación y posible trayectoria, y por lo menos en 1.000 años ninguno representará una amenaza.



Por eso, la principal amenaza son objetos más pequeños, de centenares de metros, que puedan generar no destrozos a nivel planetario sino, por ejemplo, tsunamis o daños considerables a la infraestructura. El de Cheliábinsk era solo de 18 metros, de ahí la importancia de la misión Dart de la Nasa, que partirá este miércoles a la 1:21 de la madrugada rumbo a la pequeña luna asteroide Dimorphos, que orbita a un compañero más grande conocido como Didymos (780 metros), en un sistema de asteroides binarios.

El esquema de la misión DART muestra el impacto en la luna pequeña del asteroide (65803) Didymos. Foto: Laboratorio de Física Aplicada de la NASA / Johns Hopkins

Ni Dimorphos ni Didymos representan un peligro para la Tierra, pero servirán de laboratorio para medir cómo el impacto de la nave, a 24.000 kilómetros por hora, cambiará el movimiento de un asteroide. El choque ocurrirá entre el 26 de septiembre y el 1.º de octubre de 2022 y será seguido de cerca por telescopios en todo el mundo, en una campaña de observación internacional para determinar la capacidad de la nave espacial.

