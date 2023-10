La NASA transmitirá en vivo el eclipse anular de sol este sábado 14 de octubre

Este sábado 14 de octubre sucederá el eclipse anular de sol, esperado con ansias por los aficionados a la astronomía, física, astrología y demás.



En él, la luna pasará directamente entre el sol y la tierra, causando que el sol se vea como un anillo de fuego en el cielo, y alterando la iluminación de algunas zonas. En Colombia, el efecto anular será visto en su máximo esplendor desde el Valle del Cauca, el Chocó, el Huila, Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Guaviare, Vaupés y el norte del Amazonas.

Además, el eclipse recorrerá sectores de EE.UU., México, Honduras, Nicaragua, Panamá y Brasil. El primer avistamiento al máximo del fenómeno será en Oregón, a las 11:18 a.m., hora Colombia.

Sin embargo, las personas ubicadas en los lugares por los que el eclipse no pasará directamente se han preguntado si existe alguna manera de poder ver el fenómeno a través de una transmisión de calidad.



Pues bien, este año, la Nasa anunció que hará una transmisión en vivo del evento a partir de las 11:40 EDT (10:40 hora Colombia), que se podrá ver a través de diferentes canales, como el sitio web oficial, Nasa Televisión y la aplicación móvil de la Nasa. Se presume que también estará disponible en los canales de YouTube, Facebook y X (antes Twitter) de la agencia.



Además, estrenarán un ‘explorador de eclipses’, que permitirá ver en tiempo real por qué parte de su camino va la sombra del eclipse, y contará con un widget de cuenta regresiva para que sus usuarios no se pierdan el evento.



Cabe aclarar que la misma Nasa lanzó hace aproximadamente un mes un comunicado en el que advierte que ver directamente el eclipse, sin la protección adecuada, puede resultar en lesiones oculares graves e irreparables.



Por ende, plantea dos alternativas: conseguir visores o gafas para eclipses certificadas, es decir, no cualquier par de gafas de sol, o crear un proyector estenopeico, que se puede hacer con materiales tan simples como una caja de cereal.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

