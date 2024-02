La NASA informó que un asteroide del tamaño del Empire State pasará cerca de la Tierra

Este viernes, un evento astronómico captará la atención de muchos cuando el asteroide 2008 OS7, con un diámetro casi igual al del icónico arco del Estadio Maracanã, se aproxime a la Tierra.



A pesar de su impresionante tamaño de aproximadamente 271 metros, la NASA ha asegurado que no existe peligro de impacto contra nuestro planeta. Este cuerpo celeste, que se encuentra en la lista de objetos potencialmente peligrosos, pasará a una distancia segura de 2,8 millones de kilómetros.



El Dr. Minjae Kim, del Departamento de Física de la Universidad de Warwick, enfatizó que, aunque el asteroide se acerca a la Tierra, no penetrará en nuestra atmósfera. Por lo tanto, no hay motivos para preocupaciones mayores.



El asteroide no representa ningún riesgo para la Tierra. Foto: iStock

El asteroide 2008 OS7, que completa una órbita alrededor del Sol cada 962 días, o aproximadamente cada 2,63 años terrestres, es uno de los pocos cuerpos celestes de su tamaño que pueden ser observados desde la Tierra.



Según Kim, la mayoría de los asteroides son demasiado pequeños para ser detectados con las técnicas actuales de investigación, siendo Pallas y Vesta los únicos otros visibles a simple vista, con diámetros cercanos a los 500 km.



La agencia espacial estadounidense categoriza como potencialmente peligrosos a aquellos asteroides que miden más de 140 metros de diámetro y se aproximan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la órbita terrestre. Aunque hay millones de asteroides en nuestro sistema solar, solo alrededor de 2.350 han sido clasificados dentro de esta categoría. La próxima aproximación significativa de un asteroide a la Tierra será la del 99942 Apophis, prevista para el 14 de abril de 2029.

