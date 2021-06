El lado oculto de la Luna, el objetivo de la Nasa en 2024

La Luna siempre le muestra la misma cara a la Tierra, por eso su lado más lejano se ha convertido en un sinónimo de misterio e incluso se le conoce coloquialmente como el lado oculto u oscuro, aunque realmente recibe tanta luz como el lado más cercano.



Hacia esta región del satélite natural, la Nasa enviará por primera vez una sonda espacial en 2024 como parte del programa Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM), y con el propósito de recopilar datos sobre el área como un posible destino futuro para los astronautas de Artemis, con el que la humanidad volverá a poner sus pies sobre la Luna.



Esta zona de la luna recibirá dos de las tres cargas útiles que la agencia espacial planea enviar para investigar más sobre el satélite de nuestro planeta. El lado oculto es de especial interés porque había permanecido intacto por las máquinas y naves espaciales hasta que la misión Chang'e-4 de China aterrizó en él en 2019.



Estudiar los remolinos lunares, la actividad sísmica y el flujo de calor y la conductividad eléctrica del interior de la cuenca Schrödinger, son algunos de los propósitos de las investigaciones que se realizarán. De tener éxito, la Nasa se convertirá en la primera agencia espacial en llevar humanos a este lado de la Luna.



La tercera carga útil que enviará la Nasa a la Luna irá a su cara más próxima. Nombrada como Lunar Vertex, compuesta por un módulo de aterrizaje y un rover, se dirigirá a Reiner Gamma, uno de los remolinos lunares más visibles desde la Tierra donde tomará medidas del campo magnético para que los científicos las estudien.



REDACCIÓN CIENCIA

