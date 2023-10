La NASA anuncia la construcción de la primera casa en la Luna para el año 2040

La NASA reveló sus planes y dejó sin palabras a más de un viajero que ama experimentar nuevas aventuras y conocer lugares insospechados. En esta ocasión no podrán tomar un avión, pues el hospedaje está a miles de kilómetros de este mundo, es decir, en el espacio. Y es que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio contó detalles de las casas que quiere construir en la Luna para 2040 y que podría ser el primer ‘Airbnb’ fuera de la Tierra para astronautas y civiles en Estados Unidos. Aquí los detalles que se saben hasta el momento por si quieres ir ahorrando dinero pensando en tus vacaciones.

Según un informe publicado en The New York Times, los científicos ya están trabajando en el ambicioso proyecto, llamado Proyecto Olympus (Project Olympus). Para esto cuenta con un socio clave que es ICON, una compañía con sede en Austin que es conocida por su innovadora tecnología de impresión 3D.



En esta ocasión, la empresa de tecnología de la construcción, que ya ha elaborado viviendas resistentes a huracanes en México, planea usar recursos lunares, como polvo y rocas lunares, para crear un material similar al concreto que servirá de base para las viviendas lunares y otras estructuras.



Puede leer: La Nasa encuentra elemento fundamental para la vida en Europa, la luna de Júpiter

Cómo serán las casas de la NASA en la Luna



Hasta ahora se sabe que la National Aeronautics and Space Administration ha destinado 60 millones de dólares para construir una casa en la Luna para 2040 y lanzará una impresora 3D gigante para que se use el hormigón lunar hecho de rocas, fragmentos minerales y polvo para colocar la estructura en capas en la superficie. Para la construcción de las puertas, azulejos y muebles en la vivienda lunar, también se está trabajando con universidades y empresas privadas.



Los planes están en etapa inicial y por el momento hay algunos renders de 2022 de cómo se vería la casa, pero es claro que la idea puede variar en los próximos 10 años.



Según detallan desde Daily Mail, la NASA también quiere crear un establecimiento en Marte para los astronautas que algún día vivirán en el llamado planeta rojo. Por el momento no se sabe cuánto cobrará la agencia espacial a los civiles que quieran dormir algunos días en la casa lunar y primero se deberán instalar plataformas de aterrizaje para los cohetes que llevarán la impresora 3D a la superficie lunar.



Más noticias: La Nasa lanza una herramienta para seguir el eclipse solar del 14 de octubre

¿Cómo se construyen las casas en 3D?



ICON usa la impresión 3D en la Tierra para construir casas de lujo capa por capa gracias al sistema The Vulcan, una tecnología que emplea una mezcla de cemento, arena y agua como filamento, una tinta que sale de la impresora como cintas gruesas.



“Para cambiar el paradigma de exploración espacial de ‘ir y volver’ a ‘allí para quedarse’, necesitaremos sistemas robustos, resilientes y ampliamente capaces que puedan utilizar los recursos locales de la Luna y otros cuerpos planetarios”, explicó Jason Ballard, cofundador y director ejecutivo de ICON.



Le puede interesar: El cambio climático está cambiando el color del océano, según estudio



Todas las partes de la casa, como por ejemplo las paredes y el tejado, se imprimen por separado y luego se unen. Lo más increible es que el equipo puede realizar el trabajo en tan solo 48 horas.



“ICON ha estado imprimiendo casas en 3D desde 2018 y ha construido más de 100 en todo el norte de Austin. Las casas construidas de esta manera se han vuelto cada vez más populares porque se construyen rápidamente, y los desarrolladores dicen que podrían resolver la crisis inmobiliaria de Estados Unidos”, según agregan desde Daily Mail. Además, para la NASA parece que las casas impresas en 3D “podrían ser la siguiente etapa de su misión lunar”.

También puede leer: