La NASA anuncia dos nuevas misiones de exploración de Venus

La NASA anunció el miércoles dos nuevas misiones de exploración de Venus, el planeta más caliente del sistema solar, en un intento de comprender mejor por qué se convirtió en un lugar infernal mientras su vecino, la Tierra, se volvía habitable.

Estas dos misiones, bautizadas Davinci+ y Veritas, deberían partir "en el período 2028-2030", dijo la Agencia Espacial estadounidense en un comunicado.



"Permitirán que la comunidad científica estudie un planeta en el que no hemos estado en más de 30 años", dijo el nuevo administrador de la NASA, Bill Nelson, en un discurso anual al personal de la agencia espacial.



"Está Mercurio, el planeta más cercano al Sol, que no tiene atmósfera. Luego está Venus, con una atmósfera increíblemente densa. Y luego está la Tierra, con una atmósfera habitable", enumeró.



"Esperamos que estas misiones nos ayuden a comprender mejor cómo evolucionó la Tierra y por qué actualmente es habitable, cuando otros (planetas) no lo son". Davinci+ tendrá que medir la composición de la atmósfera de Venus y determinar si alguna vez tuvo un océano.



"La misión consiste en una esfera que se sumergirá en la espesa atmósfera del planeta, realizando mediciones precisas de gases nobles y otros elementos", explicó la NASA. Veritas, por su parte, estudiará la historia geológica del planeta, poniéndose en órbita a su alrededor.



La misión "rastreará los relieves en casi toda la superficie del planeta para crear una reconstrucción 3D de la topografía y confirmar si procesos como la tectónica o el vulcanismo siguen produciéndose allí", según la NASA.



Veritas deberá determinar además si los volcanes activos están liberando vapor de agua a la atmósfera. Nelson también confirmó que Artemis 1, la primera misión del programa de regreso a la Luna de Estados Unidos, se lanzará "a finales de este año".



AFP

