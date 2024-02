La Nasa advierte que el tamaño de la Luna se está reduciendo: ¿cómo afecta a la Tierra?

Desde hace un tiempo se tiene conocimiento que el tamaño de la Luna se está reduciendo de manera paulatina, causando algunas arrugas y temblores en su superficie.



Gracias a las mediciones captadas por la sonda espacial 'Lunar Reconnaissance Orbiter' de la Nasa, lanzado en 2009, los astrónomos tienen la posibilidad de mapear la estructura de la misma, desde entonces.

Un estudio reciente, publicado en finales de enero y financiado por el organismo de observación espacial, detectó con los datos de la sonda mencionada que varias zonas del astro sufren el impacto de uno de los sismos más fuertes registrados con los sismómetros dejados por los anteriores astronautas del Apolo hace más de medio siglo.



(Le puede interesar: Las fallas que llevaron a que la Nasa retrasara un año la misión a la Luna).



De acuerdo con la investigación liderada por el Dr. Thomas R. Watters, del 'Centro de Estudios Planetarios y de la Tierra del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian', esta especie de "temblores o terremotos" están provocando grietas y pliegues en la estructura de la Luna que develan los posibles cambios de la misma en su tamaño.



Para entenderlo los científicos compararon la estrella con la modificación de una uva hasta que se vuelve seca y arrugada. "A medida que el núcleo de la Luna se enfría y se contrae gradualmente, su superficie desarrolla arrugas (como una uva) creando “temblores lunares” que pueden durar horas, además de deslizamientos de tierra".

¿Cómo puede afectar esto a la Tierra?

Según los resultados de la investigación titulada 'Tectónica y sismicidad de la región polar sur lunar', el satélite se ha reducido unos 150 pies de circunferencia en los últimos millones de años. Aunque esta medida puede ser significativa en términos geológicos, "esta es demasiado pequeña para causar un efecto dominó en la Tierra o en los ciclos de marea, según los investigadores.



Así que esto no tendría mayores afectaciones por el momento en nuestro planeta del que cada año se aleja la Luna un poco más, desde su formación, hace 4.500 millones de años.

Sin embargo, en la superficie lunar, si hay un cambio significativo que demuestra la interacción y modificación interna que está sufriendo el satélite: "Hay un núcleo externo que está fundido y se está enfriando. A medida que se enfría, la Luna se encoge, el volumen interior cambia y la corteza tiene que adaptarse a ese cambio; es una contracción global, a la que también contribuyen las fuerzas de marea en la Tierra", señaló Watters para 'CNN'.



(Siga leyendo: Nasa: ¿por qué los viajes a la Luna son tan difíciles de realizar?).



El terremoto poco profundo más poderoso se localizó cerca del polo sur, el lugar destinado para el posible aterrizaje de la misión Artemis III de la NASA, en 2027. No obstante, el director del estudio afirma que los resultados que arrojaron los datos, merecen seguir siendo estudiados para tenerlos en cuenta en las misiones futuras.



"Los terremotos lunares fuertes y poco profundos son poco frecuentes y suponen un riesgo bajo para las misiones de corta duración en la superficie lunar. Así que la idea no es disuadir a nadie de explorar el polo sur de la Luna", señaló Renee Weber, coautora del estudio y científica planetaria de la NASA para 'The Washington Post'.

Una mujer y un afroamericano volarán por primera vez alrededor de la Luna en el Artemis II

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias