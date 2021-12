La Sierra de La Macarena es una montaña rebelde. ¿Se ha fijado que desde el sur va hacia el occidente mientras que las tres cordilleras andinas se desplazan hacia el oriente? Bueno, pues no solo eso. Además de que por sus laderas baja Caño Cristales, que desemboca en el río Guayabero y en época de invierno luce la famosa Macarenia clavígera, la planta de los cinco colores, esta región cercana a la población de La Macarena, en el Meta, cuenta con otros paisajes únicos, completo manjar para los geólogos.



El raudal Angosturas

El río Guayabero es el medio de transporte por el que se llega a los diferentes atractivos naturales de la región. En unos tramos se extiende hasta unos 400 metros de ancho. Sin ser un río profundo, tiene unas rocas poco estudiadas que seguro dan pistas sobre la formación geológica de esta región del país. Hasta donde se sabe, no es la más antigua, pero sí es bien viejita: unos 400 millones de años.



El río sorprende cuando luego de surcar sus aguas mansas y silenciosas desde La Macarena, río arriba, empieza a sonar, aparecen olas y la lancha se mueve. El lanchero juega con la velocidad. La vida del río se agita. El cauce se angosta, sus orillas, que antes brotaban de vegetación, ahora se han convertido en coquetas paredes de inmensas rocas dispuestas horizontalmente, como lajas unas encima de otras, o como fichas de Lego tratando de encajar unas con otras: este es el raudal. ¡Majestuoso!

No es muy largo, unos dos kilómetros. Apenas se acaba, la lancha atraca a la orilla. Los geólogos se bajan a martillar, a mirar las coordenadas en el GPS, a medir la inclinación de las rocas donde están parados.

El río Guayabero es el medio de transporte por el que se llega a los diferentes atractivos naturales de la región. Foto: SGC

“Estamos parados en rocas de la formación Angosturas, del Devónico temprano”, dice la geóloga Daniela Mateus, del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Explica que inicialmente se depositaron en un ambiente tranquilo, quedarían casi horizontales, pero por procesos tectónicos empezaron a enterrarse, luego a levantarse y hoy afloran en la superficie, lo cual beneficia a los geólogos.



“En ese entonces”, complementa la ingeniera geóloga Melissa Lasso, “ocurrió un aumento en el nivel del mar a escala global, que inundó partes continentales y se produjo la sedimentación de rocas de ambiente marino, episodio geológico que quedó registrado en las rocas sedimentarias de la formación Angosturas en La Macarena”. Estas rocas son areniscas compuestas principalmente por cuarzo, explica, depositadas en capas muy gruesas, en forma de tabla, macizas, e intercaladas con delgadas capas de lodolitas, rocas sedimentarias de grano fino muy abundantes en el planeta.



Agrega, además, que los sedimentos que componen estas rocas son de hace más de mil millones de años, o sea, son producto de la erosión de rocas muy antiguas del Escudo Guyanés, al oriente de Colombia. “Eso nos está diciendo que los antiguos ríos corrían de oriente a occidente, opuesto a lo que ocurre hoy, como por ejemplo el río Guayabero, que va de occidente a oriente”.

En estas rocas también sobresalen unos petroglifos que esculpieron indígenas guayaberos y tiniguas con formas de monos, dantas, tortugas y peces, lo cual demuestra su importancia cultural.

Ciudad de Piedra

En Ciudad de Piedra, las rocas forman un laberinto, simulando calles, iglesias y plazas de forma natural. Foto: SGC

Al cruzar al otro costado del río, el destino ahora es Ciudad de Piedra, si es que no sale la manada de feroces manaos o jabalíes montunos que destrozan todo a su paso, advierte Hedinzon Ávila, el guía macarenence.



Es la misma unidad geológica del raudal, pero ahora las rocas forman un laberinto dispuestas unas frente a otras, simulando calles, iglesias y plazas de forma natural; todas ellas cuentan la historia de cuando esta región estaba sumergida bajo las aguas oceánicas que inundaron el antiguo continente Gondwana.



Una quebrada apacible, de unos cinco metros de ancho, luce de orilla a orilla franjas de color fucsia, rojo o morado que le da la Macarenia clavígera, esa planta acuática tan propia de La Macarena. A través de sus aguas cristalinas se ve una serie de escalones formados por fracturas de la roca, muy rectas, que los geólogos llaman diaclasas. Se trata de superficies por donde el agua fácilmente erosiona la roca y va formando zanjas.



“Al evolucionar se van a unir estas zanjas y lo que va a quedar es una serie de cuadrícula parecida a lo que vemos en Ciudad de Piedra”, explica Jorge Gómez Tapias, coordinador del Grupo Mapa Geológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano, y concluye: “La ciudad de piedra es el trabajo del agua; es la evolución del paisaje. En millones de años Caño Cristales podría ser así”.

Durante el recorrido, los geólogos se detienen al identificar unas antiguas madrigueras llamadas escolitos. Los formaron pequeños animales que habitaron en el tiempo que estas rocas se depositaron. Se ven como pequeños bastones de hasta dos centímetros de ancho y largo variable, responsables de que la roca se erode con esas formas tan peculiares.

Y claro, Caño Cristales

Los geólogos recolectaron varias muestras de rocas que serán analizadas en laboratorio. Foto: SGC

Verlo en vivo y en directo sorprende y emociona más que las bellas fotografías de los visitantes. Para los geólogos, la pregunta es si el tipo de roca está relacionado con la Macarenia clavígera, que crece en aguas cristalinas cuyo fondo es roca pura.



Hedinzon cuenta lo que sabe: que si se arranca puede tardar cinco años en volver a nacer; que no tiene raíces sino rizoide cuya función es aferrarse a la roca; que por su tallo no hay conductos vasculares; que se alimenta de los rayos del sol por las hojas; que la flor es blanca de cuatro pétalos, pequeñita.



¿Y la coloración rojiza? “Esa es una característica especial en ellas”, responde Lasso; “sería interesante investigar si las rocas tienen algún mineral que ayude a darles nutrientes a las plantas y quizá su color”.



Pero sorprenden los ‘ochos’, unos agujeros completamente redondos que forman las rocas bajo el agua, y tienen diferentes profundidades. “Posiblemente tiene que ver con el tipo de matriz de la roca”, dice Gómez, asomándose desde la superficie. Esta es una unidad geológica diferente a la del raudal de Angosturas, también sedimentaria, pero ahora el tamaño de los granos de la roca es mayor y su textura se parece a los pedazos de maní en una chocolatina, en la que el chocolate es la matriz y el maní, los clastos de cuarzo. “Es la formación Losada y tiene aproximadamente 35 millones de años”.



Lo particular, continúa Gómez, es que Caño Cristales está sobre una ladera de menos de cinco grados de inclinación sobre areniscas cuarzosas que no son fáciles de erodar y tampoco permiten el desarrollo de una gran capa de suelo con grandes árboles. Así “la Macarenia clavígera recibe la luz del sol casi todo el día, lo cual es vital para el desarrollo de la planta”.

Por diferentes razones, entre ellas, orden público, esta zona ha sido poco estudiada por los geólogos. A Lasso le intriga que aún hay un vacío de información en el que no se sabe qué pasó: “Encontramos algunas rocas de hace 400 millones de años, del período devónico, y luego encontramos rocas de hace 70 millones de años, del período cretácico. Esto hace formular hipótesis de lo que estaba ocurriendo en este lugar hace millones de años”.



Quizá el trabajo de laboratorio que sigue ahora con las muestras colectadas en esta área pueda responder no solo esta, sino otras preguntas que aporten nuevo conocimiento sobre la formación de la región. Por ahora, a Hedinzon ya le cambió su mirada a los territorios que visita con grupos de turistas: “¡Los geólogos parecían como niños en dulcería!”, dice, y confiesa que todos los días veía las rocas sin darles importancia. “Ahora con los geólogos me parecieron más interesantes”. Propone un curso de geología para guías ecoturísticos.



Lisbeth Fog Corradine

Para EL TIEMPO

