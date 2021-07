¿Por qué no hemos regresado a la Luna?

El 20 de julio de 1969 la misión Apolo 11 demostró que es posible viajar a otros mundos, trabajar en un ambiente hostil y regresar a la Tierra. Aunque la Luna está apenas a tres días de viaje, estos eventos abrieron la puerta para la exploración humana de todo el Universo. Cinco misiones más llegaron a la Luna: Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17. Apolo 13 tuvo un accidente y regresó sin alunizar.



El último hombre en la Luna fue el astronauta estadounidense Eugene Cernan, comandante de la misión Apolo 17, al abordar el módulo lunar detrás de astronauta Harrison Schmitt el 14 de diciembre de 1972. Tres misiones previstas, Apolo18, Apolo 19 y Apolo 20 fueron canceladas y jamás volvimos a la Luna.



En realidad, el viaje a la Luna tenía fuertes motivaciones políticas: derrotar a la Unión Sovíetica en la “carrera espacial” para mostrar las ventajas de las ideologías rivales y sus aspectos tecnológicos. Así que una vez conquistado el premio mayor, los aspectos financieros se volvieron relevantes: enviar humanos a la Luna es carísimo.



Por otra parte, en su momento la Luna no despertó mucho interés como hábitat o comercial: no tenía agua, aire, metales, oro, diamantes o cualquier otro aspecto que la hiciera atractiva. Además, la “crisis del petróleo” de 1973 con la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur, cuadruplicó los precios del petróleo propinando un fuerte golpe a la actividad económica de occidente, y por resonancia, a los programas espaciales.



En 1961 el cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano en orbitar el espacio exterior, y apenas 8 años después llegamos a la Luna. La proyección indicaba que el viaje tripulado al planeta Marte era inminente, tal vez en 1992 para celebrar los 500 años del descubrimiento de América.



Sin embargo, las prolongadas estadías de los cosmonautas soviéticos en sus estaciones espaciales demostraron que el ser humano tiene muchos problemas físicos, y hasta psicológicos, por la exposición a la microgravedad y el aislamiento. El viaje a Marte toma muchos meses, y así, los sueños de bases en la Luna y la excursión marciana quedaron aplazados.



De todas formas vamos a ir al planeta Marte, misión que se realizará seguramente en la próxima década del 30 y configura la nueva “carrera espacial”. Los primeros humanos en pisar el planeta rojo ya nacieron.



Pero antes volveremos a la Luna pues tiene una gran ventaja: está a solo tres días de viaje; Marte a siete meses. Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón, India y otras naciones tienen planes propios y en sociedad para establecerse en la Luna y dar el siguiente paso: viajes tripulados a Marte.



Germán Puerta Restrepo

Comunicador y divulgador de cultura y ciencia

Planetario de Bogotá​

