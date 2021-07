Hoy se cumplen 52 años de la llegada de la humanidad a la Luna

El sueño de viajar al espacio es milenario, así lo asegura Germán Puerta, comunicador y divulgador de cultura y ciencia del Planetario de Bogotá y un gran conocedor de la historia de la carrera espacial en el mundo. Con ese sueño de conocer qué hay fuera de la Tierra, la humanidad puso pronto sus ojos en la Luna al ser el astro más cercano y el único del que somos capaces de observar detalles incluso a simple vista.



“Este sueño comenzó a hacerse realidad cuando se empieza a desarrollar la teoría de la cohetería y el viaje espacial a finales del siglo XIX con los grandes pioneros de la astronáutica. Pero curiosamente esto se vuelve realidad con la segunda guerra mundial porque los nazis desarrollan la tecnología de cohetes con la cual se va a bombardear Londres, los V2, diseñados por Wernher von Braun”, cuenta Puerta.



Con el fin de la guerra la Unión Soviética y EE.UU. ponen a ingenieros a desarrollar cohetes para elevar bombas atómicas, los misiles balísticos internacionales de la Guerra Fría. Pero los ingenieros, tanto von Braun, que termina trabajando en el campo estadounidense, como Serguéi Koroliov en el ruso, tenían sus ojos puestos en el espacio. Es 1957, el año geofísico internacional, momento en el que se propone que se eleve el primer satélite artificial.



Un objetivo que da inicio a una carrera por demostrar la superioridad tecnológica de estas dos potencias. Los rusos se adelantan con el lanzamiento del satélite Sputnik el 4 de octubre de ese año y de ahí la historia sigue con el envío de la perra Laika, animal que se convirtió en el primer ser vivo en el espacio, seguido de Yuri Gagarin, el primer hombre, logros que le dan la ventaja a Rusia.



“Entonces EE.UU., que tiene a von Braun, funda la Nasa en 1958 y en 1961 el presidente Kennedy hace su famosa propuesta ante el congreso, antes de que termine la década una tripulación estadounidense descenderá a la Luna”, relata Puerta. Y el resto es historia, con esa política de Estado se desarrollan los programas Mercury Seven y Apolo que llevó a la humanidad a pisar la Luna, una hazaña que este experto compara con la construcción de las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China por la disposición de inmensos recursos humanos, técnicos y financieros de naciones completas que se requirieron para lograrlas.



Tripulantes de la misión Apollo 11: Neil A. Armstrong, comandante; Michael Collins, piloto del módulo, y Edwin E. "Buzz" Aldrin, piloto del módulo lunar. Foto: AFP



"El 16 de julio de 1969 despega la misión Apolo 11 con los tres astronautas, Aldrin, Collins y Armstrong. El comandante Neil Armstrong es el primero que desciende en la Luna el 20 de julio de 1969. Al pisarla pronuncia su famosa frase “este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”, qué frase", dice Puerta.



Después de ellos llegaron otras misiones del programa Apolo hasta 1972. Tres misiones previstas, Apolo18, Apolo 19 y Apolo 20 fueron canceladas. Para Puerta esto se debió a que "una vez que se conquista un sueño mayor, como llegar a la Luna, los problemas financieros volvieron a ser relevantes".



Y así como una vez se llegó a creer que en 1992 descenderían los primeros seres humanos en Marte para celebrar los primeros 500 años del descubrimiento de América, estos planes de exploración espacial comenzaron a postergarse cada vez más, haciendo del recuerdo de la llegada a la Luna una historia para algunos difícil de creer.



"Fuimos a la Luna pero hay gente que cree que no lo hicimos. Es que el único adjetivo que le cabe a lo que se hizo en esa época es increíble, fue una cosa extraordinaria", declara Puerta sobre las hazañas conseguidas por EE.UU. y por la Unión Soviética en aquella época.

Agua en la Luna

Para Puerta no hay duda de que vamos a explorar el sistema solar completamente y el primer paso es la Luna debido a su cercanía, pero también ha vuelto a convertirse en prioridad debido al descubrimiento reciente que hizo la Nasa de agua en varios cráteres del satélite natural.



"En los cráteres polares, especialmente en el polo sur, en el fondo donde jamas llega la luz del sol, ahí hay depósitos de hielo de agua, porque todos los cuerpos del sistema solar la tuvieron pero solo la tierra conservó la gran atmósfera que permite el agua liquida en la superficie", explica el experto del Planetario de Bogotá.



Este hecho reavivó la idea de algún día establecer bases lunares debido a que esto resolvería la problemática que representa el transporte de agua que se necesitaría para que los exploradores que viajen sobrevivan. Un peso considerable para las naves y una dificultad en temas de espacio porque el agua no se puede comprimir.



Nueva tecnología de cohetes y una nueva era del espacio impulsada de la mano del sector privado con la participación de empresas como Space X, también son claves en el despertar de nuevo del interés científico, comercial y turístico en la Luna.



"Desde el punto de vista científico es un importante centro de investigación inclusive para colocar radio telescopios y telescopios en la cara oculta. Desde lo comercial la Luna tiene alto contenido en la superficie de Helio 3, una fuente de energía acumulada por la falta de atmósfera pues la radiación solar ha hecho que este componente sea abundante. Y desde el punto de vista turístico, no hay duda de que habrá mas adelante hoteles en órbita y excursiones a la luna", dice Puerta.



Por eso son varios los proyectos en curso que esperan volver a llevar seres humanos, hombres y mujeres, a la superficie lunar, como el proyecto Artemisa de EE.UU., la cooperación entre Rusia y China para establecer bases permanentes o el primer asentamiento humano en órbita lunar, conocido como Gateway, que planea la Agencia Espacial Europea.





REDACCIÓN CIENCIA

