La inclinación del eje de la Tierra, es como un línea que atraviesa el centro del planeta y se extiende hasta su superficie en dos puntos opuestos, los polos norte y sur. Actualmente, la Tierra está inclinada unos 23,5 grados, un concepto muy importante de entender, pues esto tiene un impacto significativo en el clima y las estaciones del mundo.

Según el portal web 'Meteorología en red', la inclinación del eje terrestre es responsable de las estaciones y de la diferencia entre los días y las noches a lo largo del año. Sin embargo, esta no es fija, sino que varía ligeramente a lo largo de los años debido a las fuerzas gravitatorias de la Luna, el Sol y otros planetas.



Aunque los científicos no saben con exactitud por qué la Tierra está inclinada, se sabe que esta es crucial para la vida, pues sin ella no habría estaciones del año, lo que afectaría gravemente los ecosistemas y la agricultura. Además, gracias a la inclinación, se puede experimentar variación de temperaturas y patrones climáticos en las diferentes regiones del planeta.



Consecuencias de la inclinación de la Tierra

Según el mismo portal, estás son algunas de las consecuencias de la inclinación de 23,5 grados que el planeta.

Estaciones del año y duración de los días

Cuando la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje apunta hacia diferentes direcciones en el espacio. Por ejemplo, cuando es solsticio de verano, uno de los polos se inclina hacia el Sol, lo que da lugar al día más largo en el hemisferio correspondiente. Sin embargo, en el otro polo se experimenta el solsticio de invierno con el día más corto del año.



Estos cambios estacionales influyen en la cantidad de luz solar recibida en cada hemisferio, lo que afecta el clima, la vegetación y el comportamiento de los animales.

Influencia en las corrientes oceánicas

Las corrientes oceánicas se ven afectadas por la inclinación de la Tierra. Estas tienen un papel crucial en la redistribución del calor en el planeta, lo que puede tener efectos directos en el clima regional y global, así como en la vida marina.



La inclinación de la Tierra afecta la diferencia entre los días y las noches a lo largo del año. Asimismo, las corrientes oceánicas. Foto: iStock

Patrones climáticos y precipitaciones

Al variar la luz solar recibida y la distribución del calor en la superficie terrestre debido a la inclinación, son factores determinantes en la formación de climas específicos, desde los desiertos hasta las selvas tropicales y las zonas templadas.

Ciclos de glaciaciones

Los cambios en la inclinación, junto con otras variables astronómicas, puede influir en la cantidad de radiación solar que alcanza la Tierra y, por ende, afecta los ciclos glaciales y la extensión de las capas de hielo.

¿Cómo funcionan las estaciones?

Para entender las estaciones, la clave está en cómo llegan los rayos del Sol hasta el planeta en cada momento del año. Lo que pasa es que la Tierra se mueve, se aleja y acerca al astro, en este sentido se van cambiando las estaciones.



"Por ejemplo, cuando es verano en el hemisferio norte, los rayos del Sol inciden más en este lugar y menos en el sur, por lo que allí es invierno", explicó Rosa Mediavilla, investigadora del Instituto Geologico y Minero de España (IGME), al portal web 'Hipper textual'.



Asimismo, agregó: "A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, va cambiando la forma en la que incide la intensidad de los rayos solares. De esta forma, en los equinoccios el eje de inclinación de la Tierra no mira ni hacia el Sol, por lo que los rayos inciden en 90 grados sobre el ecuador. Y el día y la noche duran lo mismo en el equinoccio".



De esta forma, la inclinación del eje terrestre afecta al clima de nuestro planeta.

El eje de la Tierra tiene un 'leve' desbalance

Como se mencionó anteriormente, el eje de la Tierra cambia con los años, y un estudio realizado por la NASA indicó que el eje central del planeta tiene un 'leve' desbalance. Varios expertos han indicado que el globo terráqueo se ha inclinado aproximadamente 80 centímetros.



Esto ha preocupado a los científicos, pues asegurado que esto puede afectar la extracción de agua subterránea que es utilizada de forma frecuente para el consumo humano, agricultura, industria, entre otros.



La Nasa también indicó que este ‘pequeño movimiento’ se evidencia desde 1993 y es una consecuencia del exceso de extracción de agua subterránea, ya que se han sacado alrededor de 2150 gigatoneladas de líquido.

Por otro lado, El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua comentó que la extracción excesiva de agua subterránea induce una caída en el nivel freático y, por ende, una disminución en la contribución de agua del acuífero a los ríos y océanos, lo anterior afecta significativamente el estilo de vida de la humanidad y la vida silvestre del mundo entero.

