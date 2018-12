Newton, la Navidad y el calendario

La celebración del nacimiento de Newton se ha convertido para amantes de la ciencia y no creyentes, en una interesante excusa para justificar las celebraciones navideñas.



Pero ¿es realmente el 25 de diciembre la fecha correcta para celebrar la 'newtondad' (como la llaman algunos)?; aún más ¿el 25 de diciembre realmente es la celebración del nacimiento del Jesús de la Biblia?.

Repetir los mismos chistes en redes sociales sobre la Navidad durante estos días del año, se está convirtiendo en una tradición tan arraigada como las del pesebre y los villancicos.



Uno de los chistes que más disfrutamos los amantes de la ciencia dice algo como: "El jefe pregunta a uno de sus empleados: 'Joven, usted que no es creyente y no celebra la navidad, por qué no viene el 25 de diciembre a trabajar'. El joven responde sin demora: 'no puedo jefe; ese día estaremos reunidos con mi familia celebrando el natalicio de Isaac Newton'".



Al respecto les tengo una noticia mala y una buena.



La noticia mala es que la fecha 'exacta' de la celebración del natalicio de Newton es realmente el 4 de enero. Tampoco es correcto pensar en el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Jesús de la Biblia. Lo único realmente correcto es entender que el 25 de diciembre se celebraba en Roma el solsticio de invierno y la tradición adquirió un tinte religioso entre los cristianos de la temprana edad media.

La noticia buena es que para entender esto hay que repasar un par de cosas interesantes sobre la historia del calendario y sobre Astronomía. La historia de cómo la celebración del nacimiento de Newton (o 'Newtondad' como la llaman jocosamente en redes) se confunde con la celebración cristiana del nacimiento del Jesús de la Biblia, y como está en realidad es una celebración romana asociada con el movimiento del Sol en el cielo, nos enseña además cosas interesantes sobre la razón por la cual celebramos la Navidad por estos días.

Nombres y apellidos del tiempo

El calendario es el sistema que han inventado casi todas las culturas en la historia para ponerle "nombre" al tiempo. Los Mayas, por ejemplo, llamaban a cada día, prácticamente con un nombre distinto. En occidente, y en especial después de una tradición romana que empezó casi un milenio antes de la era común, los días tienen nombres compuestos: '25 de diciembre de 2018'.



Estos nombres se determinan usando ciclos astronómicos: '25', el día, depende de la rotación periódica de la tierra; 'diciembre', el mes, estaba originalmente determinado por las fases de la Luna; y '2018', el año, marca el número de vueltas que ha completado la Tierra alrededor del Sol desde una época específica.



Pero hay otros períodos astronómicos y naturales que no se ajustan tan fácilmente a este sistema de nombres basados en la rotación, en la traslación de la Tierra o en las fases de la Luna. El más importante de todos es el de las 'estaciones'.



Las estaciones se producen por el lento cambio de la posición del Sol respecto a la 'mitad' del cielo, o ecuador celeste. A medida que pasan los meses el Sol se mueve al norte o el sur del ecuador. En tiempos modernos alrededor del 21 de diciembre, el Sol sale y se pone por el horizonte en el punto más al sur de todo el año. Al contrario, el 21 de junio lo hace en el punto más al norte. Este cambio es justamente el que hace que en unas épocas del año el Sol entre de una manera por su ventana y en otras lo haga de una manera distinta.

En países de latitudes altas y bajas (fuera de la franja tropical), este cambio hace que el día dure más (y haga más calor) o menos (y haga más frío). De allí la razón por la cual las estaciones están popularmente asociadas al clima y no a la astronomía, donde tienen realmente su origen.

Diciembre, el décimo mes

El mes en el que celebramos la Navidad tiene un nombre curioso. El nombre 'diciembre', viene de 'diez' y no del 'doce' que es el número del mes en el calendario moderno ¿por qué es eso?



En la antigüedad y en casi todas las culturas de la Tierra, el año 'civil' comenzaba normalmente cuando el Sol estaba en un punto intermedio del cielo, no muy al norte y no muy al sur. En el hemisferio norte (donde viven casi todos los seres humanos) ese momento coincidía con el final del período más frío del año (hoy lo llamamos invierno) y el inicio de un período de transición hacia un período cálido (hoy lo llamamos primavera).



En tiempos pre romanos, se llamaba a la primera lunación del año (mes), marzo o martius en latín (en honor al dios Marte, dios de la agricultura, la fertilidad y la guerra). A martius él le seguían aprilis (2), maius (3), junius (4), quintilis, sextilis, september, october, november y, finalmente december, el décimo y último mes del año.

24 de diciembre, el día en que el Sol se detiene

El año se dividía entonces en 10 meses en lugar de 12. Pero las estaciones se repiten aproximadamente cada 12 lunaciones (meses), lo que crea un desajuste bastante incómodo.



Esta situación fue corregida por los primeros reyes romanos, alrededor del año 700 a.e.c. (antes de la era común) con la introducción por decreto real de dos 'meses' adicionales: januarius y februarius.



Para aquella época el solsticio de invierno (la época en la que el Sol está más al sur en el cielo) se producía aproximadamente el día 25 o 24 de diciembre. Este día tuvo siempre en Roma un significado especial. Estando la ciudad y sus provincias bien al norte del ecuador, cuando el Sol estaba más al sur en el cielo, los días duraban menos, y el período nocturno era más largo (invierno).



Alrededor del 25 de diciembre en el calendario de aquellos años, el sol casi súbitamente dejaba de avanzar hacia el sur, se 'detenía' en su movimiento austral por unos días (de allí viene el nombre 'solsticio' que significa 'sol quieto').



Este evento astronómico era celebrado con bombos y platillos en Roma, y posiblemente en muchos otros pueblos europeos antiguos. El solsticio del 25 de diciembre, representaba algo así como el día del 'renacimiento' del Sol porque a partir de esa fecha, en lugar de seguir disminuyendo, la duración del día empezaría a aumentar.



Era una fecha para reunirse con los padres ancianos o una excusa de los más jóvenes para realizar parrandas de proporciones 'bíblicas'.



Esta fiesta romana es justamente el origen de la celebración que realizamos en occidente el 24 y el 25 de diciembre. No tiene nada que ver con el nacimiento del mesías cristiano (muchos siglos después de instaurada la efeméride en Roma) y menos con el de Newton.

Pastores en el Solsticio

Pero, ¿podría el Jesús de la Biblia haber nacido por casualidad un 24 de diciembre?. ¡Tal vez!. Para aquella época cientos de niños nacían en esa fecha (hoy en un 24 de diciembre típico nacen en el mundo 1 millón de niños).



Sin embargo, las historias de lo que pasó alrededor del nacimiento del mesías cristiano, tal y como son relatadas en los evangelios, no parecen coincidir con el clima de diciembre. Pastores cuidando sus rebaños y desplazamientos por el desierto, son eventos que difícilmente podrían ocurrir en los fríos meses de diciembre.



Lamentablemente no existen registros “notariales” del nacimiento de Jesús, de tal manera que señalar una fecha exacta en otra estación es tan especulativo como hacerlo, casualmente en la fecha de la más importante celebración de la Roma antigua.

El calendario juliano y el 31 de diciembre

El primer calendario romano oficial tenía ya 12 meses que duraban entre 29 y 31 días (los números pares eran de mala suerte en la Roma antigua). En promedio, con esta definición, el año civil romano duraba ya los 365 días requeridos para un sincronización mínima con las estaciones. Sin embargo, el tiempo exacto entre solsticio y solsticio no tiene un número entero de días; en realidad entre ellos pasan 365 días, 5 horas y 49 minutos, un período que los astrónomos llaman año trópico.



Como resultado de esta pequeña diferencia, en el año 60 a.e.c. (varios siglos después de que se impusiera el calendario romano de 12 meses), las estaciones se habían retrasado respecto del calendario civil, más de 3 meses.



Para resolver este desfase y corregir el problema para los siglos sucesivos, el emperador Julio César, asesorado por sus astrónomos de cabecera, decreto una reforma del calendario que tendría un efecto duradero en occidente. En esta reforma, que define lo que se conoce históricamente como el calendario Juliano se fijaron la mayoría de las propiedades del calendario moderno.



Se introdujo el día bisiesto cada 4 años. De esta manera la duración promedio del año sería de 365 días y 1/4, una duración mucho más cercana al año trópico (¡pero no exactamente igual!).



Los meses pasaron de durar 29 y 31 días, a 30 y 31 días alternativamente (martius 31, aprilis 30, maius 31, junius 30, quintilus 31, sixtilus 30, september 31, etc.). Januarius y februarius se movieron al principio del año. El mes quintilis pasó a llamarse julius en honor a Julio Cesar. En una pequeña reforma posterior, el primer emperador romano, Octavio 'Augustus' decreto que el mes sixtilus se llamaría augustus (el moderno agosto) en su honor. Pero el mes julius tenía 31 días y augustus solo 30. Por decreto (y en un acto de egolatría) el mes augustus recibió también 31 días. September quedó entonces con 30 y para mantener la alternancia, october pasó a tener 31, november 30 y december… adivinen… 31.



El 31 de diciembre, entonces tiene origen en un acto de egolatría imperial.

11 minutos incómodos y el nacimiento de Newton

La reforma juliana del calendario resolvió la mayoría de los problemas de desajuste del calendario con las estaciones. Al menos por un par de siglos. Introduciendo un día bisiesto cada 4 años, la duración promedio del año civil pasa de 365 días a 365 días y 6 horas (1/4 de día). Pero el año trópico dura 365 días, 5 horas y 49 minutos, es decir 11 minutos menos.



Para el año 325 e.c. (era común), casi 400 años después de Julio César, esa diferencia de 11 minutos había producido un desfase de 3 días entre las estaciones y el calendario. El solsticio de invierno no se producía exactamente el 25 o 24 de diciembre, sino el 22 o 21 de ese mes.



El Concilio de Nicea (que concilió los textos de la Biblia moderna y sentó las bases del dogma de la iglesia católica) decretó que el solsticio debía, a partir de esa fecha, celebrarse el 21 de diciembre. Con ello, tal vez sin proponérselo, se rompió para la posteridad el vínculo evidente que existía entre la celebración de la navidad y la celebración del 'renacimiento' solar romano.



Curiosamente, sin embargo, y teniendo el poder suficiente para hacerlo, el Concilio de Nicea no corrigió el problema de los 11 minutos y el desfase siguió acumulandose siglo con siglo.



Para el año 1582, el desfase entre la fecha de la es solsticio decretado por el Concilio de Nicea y el real alcanzaba ya los 10 días. En otra medida salomónica, el papa Gregorio xiii con el apoyo de los astrónomos de la época, decidió introducir una nueva (y pequeña) modificación al calendario Juliano. Por decreto papal al día 4 de octubre de 1582 le siguió el día 15 de octubre (sin importar cuántos “cumpleaños” se perdieran en el proceso). Adicionalmente y para corregir por fin el problema de los incómodos 11 minutos, se decidió que cada 400 años el que debería ser un año bisiesto no lo sería.



La reforma Gregoriana del calendario, que definió el calendario que usamos actualmente en todo el planeta, no fue sin embargo acogida en todos los países europeos, asiáticos y americanos al mismo tiempo.



En particular, Inglaterra, que se había distanciado de Roma, no asumió la reforma sino hasta 270 años después, en 1752. Por la misma razón, mientras en Roma o en países como España los calendarios marcaban el 15 de octubre de 1482, el calendario inglés decía que era el 5 de octubre de ese mismo año. Así mismo cuando el calendario en Roma decía que era el 4 de enero de 1643, el inglés decía que era el 25 de diciembre de 1642.



Fue justamente en esa fecha que nació el niño Newton, un 4 de enero de 1643 según nuestro calendario o un 25 de diciembre de 1642 según el anticuado calendario Juliano que usaban los 'rebeldes' ingleses.



En resumen, ni el mesías de la Biblia cristiana, ni el 'mesías' científico, cumplirán años el próximo 25 de diciembre. En el caso de Newton, tocará esperar hasta el 4 de enero para una celebración ajustada con el calendario. En el caso de Jesús, supongo se seguirá imponiendo la tradición, ojalá, cada vez un poco más informada.



