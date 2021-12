Laura Shepard Churchley, hija de Alan Shepard, uno de los primeros astronautas estadounidenses, y el presentador de televisión Michael Strahan fueron lanzados este sábado al espacio por la compañía Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos.



El cohete New Shepard partió a las 10.02 hora del este (15.02 GMT) desde una zona desértica de Texas, en las inmediaciones del pequeño poblado de Van Horn. La salida estaba prevista inicialmente para las 9.45 hora del este. En total viajaron seis personas a bordo, cuatro de las cuales pagaron para participar del viaje suborbital.



Esta misión, que concluyó unos diez minutos después con el aterrizaje de la cápsula con los viajeros, fue la tercera con humanos a bordo para la firma de Bezos y la número 19 del New Shepard al espacio, destacó Blue Origin en su cuenta de Twitter.



El cohete se elevó más de 100 kilómetros, altura que se considera como el borde del espacio exterior, antes de regresar sin contratiempos a la Tierra.



Además de Laura Shepard Churchley y Michael Strahan -reconocido presentador y exjugador profesional de fútbol americano- quienes fueron invitados, hicieron parte de la denominada misión NS-19 el ejecutivo de la industria espacial Dylan Taylor, el inversionista Evan Dick, así como el empresario Lane Bess y su hijo Cameron Bess.



Los viajeros fueron recibidos entre aplausos y emocionados abrazos por un equipo de Blue Origin encabezado por el mismo Bezos, quien abrió la puerta de la cápsula. Bezos inauguró el pasado 20 de julio los vuelos de turismo espacial de su empresa con un viaje en el New Shepard, que superó en esa ocasión los 106 kilómetros de altura.



Estuvo acompañado esa vez de su hermano, Mark; la piloto de 82 años Wally Funk; y Oliver Daemen, un estudiante neerlandés de 18 años e hijo de un multimillonario. Y el pasado 13 de octubre el actor William Shatner, el mítico capitán Kirk en la serie de ciencia ficción 'Star Trek', se convirtió en la persona de más edad en viajar al espacio a bordo del New Shepard.



Junto a Shatner viajaron esa vez Chris Boshuizen, cofundador de la compañía de nanosatélites Planet Labs, y Glen de Vries, cofundador de una plataforma de investigación clínica, quienes pagaron por ir al espacio. También se sumó a esa misión Audrey Powers, vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Vuelo de Blue Origin.



EFE

