La Gran Mancha Roja / Maravillas del Sistema Solar

Cuando pensamos en estructuras gigantescas en el Sistema Solar, imposible dejar por fuera a Júpiter, el planeta de mayor volumen en nuestro vecindario planetario. Es una gran tormenta, la Gran Mancha Roja, la que se roba las miradas en cada fotografía, en cada observación astronómica. No solo sus dimensiones son dignas de reconocimiento, también el tiempo que ha permanecido como uno de los más grandes huracanes en la atmósfera de este gigante gaseoso.

La Gran Mancha Roja fue observada por primera vez en 1830 e identificada como una gran tormenta en la caótica atmósfera joviana. A pesar de que observaciones de los años 1600, más específicamente de observaciones realizadas por Galileo Galilei, describen la presencia de manchas, no es posible garantizar 100 por ciento que se trate de la misma tormenta. Por consiguiente, en términos temporales, es posible asegurar que la Gran Mancha Roja tiene al día de hoy, por lo menos, 188 años.



Su tamaño es simplemente impresionante. Con su característica forma de óvalo, se extiende en su eje mayor unos increíbles 16.400 kilómetros. Para ponerlo en contexto, el diámetro ecuatorial terrestre es de aproximadamente 12.700 kilómetros, por lo que, si pudiéramos poner a la Tierra en esta inmensa tormenta, esta cabría 1,3 veces.



Otro factor que hace de esta tormenta una estructura única en el sistema solar es la velocidad de sus vientos, la cual ronda los 640 kilómetros por hora. Esta ni se acerca a las velocidades registradas por huracanes categoría 5, l que alcanzan, e incluso superan, los 252 kilómetros por hora. De hecho, la tormenta que ha registrado la mayor velocidad de vientos, hasta ahora, es el huracán Patricia, que en 2015 llegó a unos impresionantes 322 kilómetros por hora.



Recientemente, científicos de JPL encargados de la misión Juno que está orbitando alrededor de Júpiter, han calculado que la Gran Mancha Roja dejará de existir en aproximadamente 20 años. Glenn Orton, quien hace parte del equipo de misión, explica que ninguna tormenta dura para siempre y que la Gran Mancha Roja no es una excepción.



Esta no solo representa una estructura icónica de Júpiter, sino del Sistema Solar en todo su conjunto. Una maravilla más para sorprendernos.

DAVID TOVAR

Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA - Universidad Nacional

En Twitter: @planetovar