El espacio es uno de los lugares más misterioso y atractivos para el ser humano, la comprensión del universo ha llevado al hombre a realizar miles de investigaciones para determinar los patrones que rigen la Vía Láctea.



Una investigación realizada por investigadores del Observatorio de la Montaña Púrpura y los Observatorios Astronómicos Nacionales reveló que la Vía Láctea es muy similar a una ‘galaxia común de brazos múltiples, que a una galaxia especial con cuatro brazos en espirales’ y simétricos.



La Academia de Ciencias de China explicó que hay tres tipos de galaxias encontradas hasta la fecha; existen las espirales de gran diseño (con brazos espirales, largos, claros y simétricos), las floculentas (fragmentadas y con varios segmentos cortos e irregulares) y las espirales (con una simetría de dos brazos y varios brazos irregulares).

La Vía Láctea no hace parte de las galaxias espirales de gran tamaño. Foto: NASA / ESA / HUBBLE

“Primero, una galaxia floculenta carece de simetría bimodal y tiene una estructura similar a una espiral compuesta solo de pequeñas piezas. En segundo lugar, una galaxia de múltiples brazos generalmente tiene dos brazos internos que se ramifican a la mitad del disco, y también hay otros brazos. En tercer lugar, una galaxia de gran diseño tiene una simetría de dos brazos, y los brazos son largos y continuos al menos en parte de la galaxia. Identificamos las clasificaciones de brazos espirales de las 185 galaxias similares a MW externas seleccionadas”, detalló el estudio.



Además, el estudio concluyó que la galaxia en la que está ubicado el planeta Tierra no se encuentra dentro del 2 % de ‘galaxias especiales’, como creían los expertos en un principio. Según el estudio publicado en The Atrophysical Journal, la Vía Láctea hace parte de las galaxias espirales y no se encuentran dentro de las que tienen un diseño simétrico.



“Los datos de alta precisión de varios objetos jóvenes han sugerido que MW (Vía Láctea) es una galaxia de múltiples brazos, lo que proporciona una posible alternativa para futuros estudios de la estructura galáctica. Sin embargo, se espera que se revelen más detalles del MW utilizando mediciones de paralaje VLBI en el cielo del sur y el conjunto de datos actualizado de Gaia. Asimismo, en un futuro cercano, SKA y ngVLA ayudarán a obtener mediciones máser en el lado más alejado del disco galáctico, lo que nos permitirá comprender más profundamente la estructura espiral de nuestra galaxia”, detalló la investigación.

Tipos de galaxias descubiertas por los investigadores Foto: Academia de Ciencias de China

Xy Ye, investigador principal del Observatorio de la Montaña Púrpura, explicó tras el estudio que “el resultado hace que la Vía Láctea ya no parezca especial. El equipo de investigación se está preparado para realizar mediciones de mayor precisión en el futuro, con la esperanza de finalmente descubrir la estructura espiral de la Vía Láctea”.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

