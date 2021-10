Diana Valencia, científica galardonada con destacado premio de astrofísica

La profesora Diana Valencia, física que trabaja en el Departamento de Ciencias Físicas y de la Universidad de Toronto, recibió junto a la profesora Lena Noack, científica planetaria que trabaja en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Freie Universität Berlin, el Premio Paolo Farinella 2021.



Un reconocimiento que fue otorgado a ambas científicas por sus contribuciones significativas a la comprensión de la estructura interior y la dinámica de los exoplanetas terrestres y los súper-Tierras, un grupo reciente de planetas extrasolares.

La investigación de la profesora Valencia se centra en las ciencias planetarias y, en concreto, en la caracterización de planetas de baja masa. Fue una de las primeras científicas en combinar la geofísica y la astrofísica para estudiar exoplanetas.



Respecto al galardón, la científica colombiana dice que está agradecida por este reconocimiento. “Me siento honrada de recibir este premio. Después de haber pasado dos años en Francia como becaria de Poincaré, siento una conexión especial con la Comunidad Planetaria Europea ", aseguró.

"Este premio es especialmente querido para mí porque he visto crecer el campo de no conocer a nadie más que estudiara estos planetas cuando era estudiante de doctorado, a un campo de investigación floreciente que atrae a numerosos científicos jóvenes", agregó Valencia, quien estudió Física en la Universidad de los Andes.



El Premio Paolo Farinella se otorga anualmente en el Europlanet Science Congress (EPSC). El galardón se estableció para honrar la memoria de Paolo Farinella (1953-2000), en reconocimiento a las contribuciones en los campos de sus variados intereses, desde las ciencias planetarias hasta la geodesia espacial, la física fundamental, la divulgación científica y la seguridad en el espacio, el control de armas y el desarme.



El ganador se selecciona anualmente sobre la base de la investigación en un campo elegido y no debe tener más de 47 años.

El estudio de los súper-Tierras

En su comunicado, la Europlanet Society reconoció el trabajo pionero de la profesora Valencia, quien desarrolló el primer modelo interior y la primera relación masa-radio para exoplanetas rocosos (1-10 masas terrestres) y estimuló experimentos de alta presión-temperatura utilizados para estudiar cómo los átomos se unen en el interior de los súper-Tierras.



También señala que fue ella quien comenzó a abordar la cuestión de la posibilidad de placas tectónicas en las súper-Tierras y desencadenó una polémica discusión que continúa hasta el día de hoy. Además, abordó el tema de la composición de esta nueva categoría de planetas, esencial para compararlos de manera robusta con la Tierra y otros cuerpos del Sistema Solar.

En particular resaltan su trabajo en el exoplaneta GJ 1214 b, que ha motivado fuertemente las observaciones atmosféricas de los súper-Tierras para determinar mejor sus composiciones.



"En general, el trabajo teórico las profesoras Valencia y Noack ha llevado a una comprensión más profunda de la composición y evolución de exoplanetas similares a la Tierra. Su trabajo es fundamental para evaluar su potencial de habitabilidad y determinar qué tan "parecido a la Tierra" es un pequeño exoplaneta", manifestó la organización.



